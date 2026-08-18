Andrés Santiago, veterinario: "Cuando una espiga se clava en tu perro solo avanza hacia dentro, nunca sale sola"

Un perro entra en la consulta un día de agosto sin parar de estornudar. Fuerte, seguido, con la cabeza baja y una desesperación evidente.

Su dueña piensa que se trata de una alergia veraniega sin importancia, pero la realidad en la clínica veterinaria es muy distinta: era una espiga clavada en el interior de la nariz.

Un escenario cotidiano que el veterinario Andrés Santiago atiende de forma recurrente durante los meses de calor y que define con total claridad: "Es de esas cosas que parecen tonterías hasta que dejan de serlo".

Con la llegada del estío, los campos, descampados e incluso los parques urbanos se llenan de vegetación seca. Esa pequeña semilla con forma de flecha que se adhiere a la ropa durante un paseo campestre es, en el cuerpo de una mascota, un mecanismo de alta peligrosidad.

Su estructura no es casual: está diseñada por la naturaleza para clavarse en la tierra y avanzar en una sola dirección. "La espiga en tu perro es un arpón. Solo avanza hacia dentro, nunca sale sola, y va perforando", advierte Santiago.

Las zonas de riesgo y sus síntomas de alarma

Debido al hábito de los perros de explorar olfateando y al contacto directo con el suelo, los puntos donde se alojan estos vegetales son muy concretos.

Identificar la conducta del animal a tiempo es fundamental para intervenir antes de que la semilla se adentre en los tejidos.

El experto advierte que entre los dedos y almohadillas provoca un lamido obsesivo en la pata afectada. Al inspeccionar la zona, suele observarse un pequeño bulto o inflamación con un orificio central por el que ha penetrado.

Mientras que en el conducto auditivo, causa una molestia aguda y repentina. El perro inclina la oreja hacia el lado afectado y sacude la cabeza enérgicamente, como si le fuera la vida en ello.

En las fosas nasales, desencadena una ráfaga de estornudos violentos, continuados y sin descanso, a menudo acompañados de frotamiento de la trufa contra el suelo.

Y, en la cavidad ocular, el párpado se queda completamente cerrado, hinchado y con un lagrimeo constante debido a la irritación de la córnea.

El peligro de la migración subcutánea

El aspecto más crítico de este problema radica en la capacidad de movilidad que tiene el vegetal una vez que atraviesa la barrera cutánea.

El propio movimiento muscular del animal y el roce de la piel actúan como un motor que propulsa la semilla hacia el interior del organismo.

El especialista enfatiza la gravedad de estos cuadros de migración: "Lo peligroso es cuando entra por la piel y viaja. He sacado espigas a centímetros de donde entraron; una que entró por una pata acabó en el pecho".

En los casos más severos, si no se detecta a tiempo, una espiga puede llegar a perforar órganos internos o generar abscesos e infecciones profundas de compleja resolución.

Prevención y rapidez

Proteger a las mascotas de este problema no requiere procedimientos complejos, sino constancia y una respuesta rápida ante las primeras señales:

Revisión obligatoria tras el paseo: Al regresar de zonas con hierba seca o descampados, es imprescindible dedicar al menos treinta segundos a pasarle la mano a fondo por el cuerpo. Se debe prestar especial atención a la zona interdigital de las patas, el interior de las orejas, las axilas y las ingles.

Al regresar de zonas con hierba seca o descampados, es imprescindible dedicar al menos treinta segundos a pasarle la mano a fondo por el cuerpo. Se debe prestar especial atención a la zona interdigital de las patas, el interior de las orejas, las axilas y las ingles. Atención veterinaria inmediata: Si se observa al perro lamiéndose un punto fijo, sacudiendo la cabeza o con un ojo cerrado, la recomendación es no esperar al día siguiente para pedir cita.

La inmediatez en el diagnóstico marca la frontera entre un procedimiento rutinario y un problema de salud grave.

Como concluye de forma tajante Andrés Santiago: "La espiga no se cansa. Sigue entrando. Cuanto antes se saca, más barato y menos drama. Una espiga de hoy es una pinza; la de la semana que viene, quirófano".