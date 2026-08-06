España se vuelca con los animales tras los incendios: más de 100 puntos de recogida de bienes para los afectados

Los incendios forestales que han afectado a distintos puntos del país han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad civil y del tejido asociativo.

En situaciones de evacuación y emergencia ambiental, los animales —tanto de compañía como de ganado y fauna silvestre— quedan a menudo desamparados o dependientes del suministro urgente de alimentos y asistencia veterinaria.

Para evitar la saturación de los centros de acogida y asegurar una logística eficaz, diversas organizaciones, comercios y particulares de la Comunidad de Madrid han habilitado puntos de recogida y redes de voluntariado para canalizar la solidaridad ciudadana.

Dentro del ámbito empresarial, la cadena Tiendanimal ha activado su protocolo de catástrofes convirtiendo sus más de 100 establecimientos en puntos de recogida de alimento y productos de primera necesidad.

Como medida de refuerzo, la compañía se ha comprometido a duplicar cada donación realizada por sus clientes con un producto de igual valor, habiendo gestionado ya el envío directo de 2.000 kilos de alimento a las áreas más golpeadas y a centros de acogida de la región.

A esta respuesta se han unido también otras redes comerciales como Guaw, que ha habilitado cerca de 24 puntos de recogida en sus tiendas distribuidas por la Comunidad de Madrid, facilitando la donación de mantas, arneses, comida húmeda y productos de higiene.

La red de locales de barrio

Más allá de las grandes cadenas, el tejido asociativo y político de la capital ha articulado redes de recogida rápida para llegar allí donde las grandes infraestructuras no siempre cubren de inmediato.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente ha abierto puntos de recogida en su sede central de Madrid (Calle Mayor, 6) y en clínicas veterinarias colaboradoras en municipios como Galapagar, Collado Villalba o Torrejón de Ardoz.

En estos puntos se prioriza la recogida de material de primeros auxilios veterinarios (suero, vendas, gasas), transportines y cuencos para agua.

Coordinados por activistas de AnimaNaturalis y entidades como Salvando Peludos, diversos locales del centro de Madrid (como Freedom Cakes, Dolce Vegana, Oveja Negra o Santa y Pura) funcionan como pequeños nodos urbanos donde los vecinos pueden dejar insumos básicos que luego son trasladados en furgonetas solidarias.

Entidades como La Prote y el Vagabundo o la protectora Rivanimal (Rivas-Vaciamadrid) no solo reciben productos, sino que coordinan mano de obra para la construcción o reparación de cercados improvisados, acogidas temporales y reparto directo en zonas colindantes al fuego.

¿Qué materiales son prioritarios en una emergencia?

Los coordinadores del operativo recalcan que, para ser eficaces, es importante no acudir a las zonas afectadas sin coordinación y acogerse estrictamente a las listas de necesidades que van actualizando los refugios:

Pienso seco, comida húmeda (perro/gato), pienso gastrointestinal y alpiste para aves

Suero fisiológico, gasas, vendas, empapadores y crema para quemaduras

Transportines, vallas de obra, cubos de metal/cuencos, correas y material de limpieza

La canalización a través de puntos oficiales —ya sea en tiendas de barrio, supermercados de mascotas o sedes de asociaciones— resulta vital para que la logística responda en tiempo real a las necesidades sobre el terreno.

Quienes deseen colaborar pueden acudir a su tienda o local solidario más cercano, o bien realizar aportaciones económicas a través de las vías habilitadas por protectoras locales y ONG encargadas del rescate veterinario de urgencia.