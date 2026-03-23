Ni pan ni leche: el nuevo alimento 100% natural para perros y gatos que también comemos los humanos

El mercado de la alimentación para mascotas no deja de expandirse, y cada vez más se asemeja al de la comida humana. Iberpet, una de las ferias de referencia del sector, se convirtió en el escenario perfecto para conocer de cerca esta evolución.

Más allá de lacomida natural, los piensos sin procesar y el real food, ahora también llegan los caldos y las cremas naturales para perros y gatos. La marca Pet’bell acaba de hacer su lanzamiento en este nuevo nicho de mercado.

"Siempre queremos buscar algo diferente, no vamos a vender lo que ya se vende en 1000 lugares", afirma Henrik Riva, responsable de calidad y de compras de la empresa Stadium Innovation Castels, en una entrevista con Mascotario.

La transición del mercado humano al animal

Hasta hace poco, la empresa centraba su actividad exclusivamente en la alimentación humana. La idea de diversificar surgió gracias a un contacto en Estonia, especialista en caldos naturales, que despertó su interés por un segmento apenas explorado: la nutrición líquida para mascotas.

Henrik explica que, al ser una empresa basada en la innovación, buscaban ofrecer algo distinto. Al notar que en el mercado estaba saturado de piensos pero con muy pocos caldos, nació Pet’bell, con una preparación específica.

"Para el caldo simplemente hervimos el agua con hueso o zanahoria durante 16 horas y para las cremas es la misma base, pero le añadimos hígado para espesarlo del mismo animal para que sea monoproteico".

Ambos productos actúan como complementos ideales al pienso seco, aportando hidratación y colágeno de forma natural. Elaborados con ingredientes 100% ecológicos, casi sin calorías, destacan principalmente por su utilidad en gatos, conocidos por beber poca agua.

Para las épocas de calor, Henrik sugiere: "recomendamos congelar el caldo en cubitos. Así, en verano los gatos y los perros pueden lamerlos y mantenerse hidratados y frescos”.

Cuidar más a los animales

Lejos de ser una moda, esta tendencia refleja una creciente conciencia social hacia el bienestar animal. Henrik reflexiona sobre cómo la sociedad cuida cada vez más a los animales, acercando su alimentación a los estándares humanos.

Destaca que la tendencia actual busca certificaciones de calidad humana (human grade) y no duda en invertir en ellos. "La gente gasta más dinero en la comida de la mascota que en su propia comida. Ya no se habla solo de pienso, sino de comida real para perros y gatos".

A pesar de ser una empresa pequeña sin grandes presupuestos de marketing, Stadium Innovation Castels asegura que el producto estrella, el caldo ecológico de huesos de pavo para gatos, lidera las ventas.

Henrik sonríe al resumir la esencia de su logro: "es un producto tan bueno que ya se vende por sí solo y funciona muy bien".