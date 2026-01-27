Llega el producto vegano para proteger el pelo de tu mascota frente al frío: combate la sequedad por 16,65 euros

Con la llegada de los meses más fríos, el pelaje de las mascotas puede resentirse casi tanto como nuestra propia piel: el viento, el frío, la humedad y los cambios de temperatura restan brillo, elasticidad y suavidad al manto.

En este contexto, cuidar el pelo deja de ser solo una cuestión estética para convertirse en una parte más del bienestar general de perros y gatos.

Pensando en esas necesidades, Petuxe presenta su Protector Capilar Vegano, un producto formulado específicamente para proteger, hidratar y facilitar el peinado del pelaje incluso en las condiciones más adversas.

Se trata de un protector capilar apto para todo tipo de mantos y razas, tanto en perros como en gatos, diseñado para actuar como escudo frente a los factores ambientales que más castigan el pelo: frío, viento, sol, sal o cloro.

Un escudo frente al invierno

Aunque su uso resulta especialmente interesante en los meses fríos, este protector capilar está pensado para acompañar a la mascota durante todo el año.

En estaciones frías, el producto contribuye a combatir la sequedad y el encrespamiento que genera el ambiente, ayudando a que el pelaje conserve una textura más suave y manejable.

En épocas de más sol, la misma acción protectora resulta útil para preservar el tono natural o el color del manto, evitando ese aspecto apagado que aparece cuando el pelo se expone de forma continuada a la radiación ultravioleta y a otros agentes ambientales.

Hidrata y nutre en profundidad gracias a activos como la Vitamina B5, presente en la fórmula. Este componente ayuda a mantener la fibra capilar más flexible y resistente, lo que se traduce en un pelo con mejor caída, menos frizz y mayor capacidad para retener la hidratación.

Vegana y cruelty free

Fiel a la filosofía de la marca, este protector capilar está elaborado con una fórmula vegana, toxica free y cruelty free, sin ingredientes considerados dañinos para la mascota ni para el entorno.

Al ser apto para todo tipo de pelaje y razas, el Protector Capilar Vegano puede emplearse tanto en mantos cortos que necesitan refuerzo frente a la intemperie como en pelajes largos o rizados que requieren un plus de hidratación y ayuda en el desenredado.

Puede aplicarse sobre el pelo limpio y seco o ligeramente húmedo y distribuyéndolo de forma uniforme por el manto antes del cepillado. Así, el manto de la mascota no solo se ve bonito, sino que también está mejor preparado para afrontar tanto el invierno como el resto de estaciones.