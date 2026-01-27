10 kilómetros de espacio verde, fuentes y zonas de juego: el parque para volver a la naturaleza con tu perro

Más de 10 kilómetros de verde, un río que pasa al lado, áreas recreativas y zonas de juegos. Si vives en Madrid, el parque de Madrid Río es el lugar perfecto para ir a pasear con tu perro.

Zonas verdes, senderos, pasarelas y terrazas acompañan el curso del río Manzanares, creando un entorno urbano pero natural donde los perros y sus dueños pueden desconectar del ritmo de la ciudad.

Lo mejor de Madrid Río es la variedad de espacios que ofrece. Entre Parque de Arganzuela y Matadero Madrid, encontrarás amplios paseos peatonales, jardines cuidados, áreas infantiles, carriles bici y rincones sombreados perfectos para descansar.

Fuentes para perros

Muchos tramos del parque cuentan con fuentes adaptadas para perros, bancos y zonas abiertas donde pueden moverse con libertad siempre que respeten las normas básicas de convivencia.

Cerca del Puente de Segovia y del Puente de Toledo, hay puntos donde el acceso al agua es sencillo, ideales para dejar que tu perro se refresque los días de calor, siempre con precaución y bajo vigilancia.

A lo largo del recorrido, también hay zonas cercadas de esparcimiento canino, donde los perros pueden socializar y correr sin correa con otros compañeros peludos.

Una parada cultural

El área de Matadero Madrid, al sur del parque, es otro punto de gran actividad. Aquí podrás combinar el paseo con una parada cultural, disfrutar de una exposición o simplemente sentarte en una terraza pet friendly con vistas al río.

Muy cerca, cafeterías y restaurantes como los de Plaza de Legazpi admiten mascotas, por lo que puedes disfrutar de una comida o un café acompañado de tu perro.

Si te gusta hacer deporte, Madrid Río también es perfecto para correr con tu perro o recorrer en bici los senderos que bordean el río. Las pasarelas y puentes que conectan ambas orillas, como el Puente de Arganzuela, ofrecen vistas espectaculares al atardecer.

Cruzando el Puente del Rey puedes llegar a la Casa de Campo, otro parque conectado con el cauce del Manzanares. Este corredor verde atraviesa la ciudad y se ha convertido en un espacio de descanso del caos urbano y un lugar donde puedes volver a la naturaleza con tus animales favoritos.