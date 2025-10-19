Alejandra Botto inaugura Perrotón 2025: "Promovemos la adopción con mensajes positivos sin ser radicales"

Este domingo 19 de octubre, Madrid se tiñe de morado. Más de cinco mil perros con un dorsal al cuello se dirigen hacia la plaza de Colón en Madrid.

La caricatura de un chihuahua protagoniza la decimocuarta edición de la carrera más popular contra el abandono animal. Perrotón surgió hace 15 años en México, y Alejandra Botto lo llevó a España para promover la adopción y la tenencia responsable de los animales.

"Queremos transmitir mensajes positivos, haciendo iniciativas en las que la gente no piense que usamos mensajes radicales, sino que entienda que debemos ser respetuosos con los animales", afirma la embajadora de Perrotón en una entrevista con Mascotario.

Alejandra Botto y Padre Ángel inaugurando el Perrotón 2025. Cristina Villarino

La carrera, organizada por Abbott Producciones, destina el 30% de lo recaudado a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, dedicada a concienciar y sensibilizar a la sociedad española fomentando la responsabilidad social hacia la tenencia de perros.

Correr por los animales

Miles de personas acuden a la cita. "Es mi primera vez", cuenta Joaquín, en medio de la plaza, mientras se prepara con su perrita para correr. "Estoy muy emocionado y muy contento por participar en iniciativas como esta".

Un perrito corriendo la carrera solidaria Perrotón. Cristina Villarino

A las diez están todos listos. "Para mí es un verdadero placer iniciar esta decimocuarta carrera, que promueve la adopción responsable y lucha contra el abandono durante todo el año", afirma Botto al frente de todos los participantes.

Perros de todas las razas y de todos los tamaños se miran a su alrededor, estimulados por el ambiente efervescente. Botto, el Padre Ángel y Patricia Manterola se suben a un coche descapotable agitando una bandera morada, mientras gritan la cuenta atrás que da inicio a la carrera.

Cruzar la meta

Todos empiezan a correr. Los peludos, desorientados, siguen a sus tutores durante 4,5 kilómetros. El recorrido atraviesa el Paseo de la Castellana, la plaza de Emilio Castelar, la plaza de Gregorio Marañón, el Paseo de Recoletos, la fuente de Cibeles y la calle Goya, hasta regresar al punto de meta, en los Jardines del Descubrimiento.

A las 10:10 se divisa al primer concursante llegar con su perro atado a la cintura. Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, pincha algunos temas de reguetón en el escenario, mientras los participantes cruzan la meta.

Este año, la gala de premiación comienza con el nombramiento como Madrina de Honor Perrotón Madrid 2025 de Nicka Run a Sonsoles Ónega, con la entrega de una escultura de Nicka, imagen de Perrotón España, realizada por la artista Marta Arrieta.

Patricia Manterola, cantante mexicana, sube al escenario para ofrecer una actuación especial. Bailarines disfrazados de toreros siguen el ritmo de sus nuevas canciones, mientras los perros corredores recuperan fuerzas y energía.

Entrega de premios

Alejandra Botto, junto a Marta Jaumandreu y Poty Castillo, conduce la entrega de premios. Una cama para perro diseñada por BB I Love Perrotón se otorga a la Fundación Dog Angels por su labor en terapias asistidas con perros para personas vulnerables.

"No al abandono. Hay que adoptar a los perritos con mucha más responsabilidad". Se entregan los premios al propietario y perro más seguros, al perro más inteligente y al más Perrotón.

Los participantes de Perrotón corriendo la carrera con sus perros. Cristina Villarino

Suben al escenario los ganadores, entre los cuales se destaca Cristin, un perrito rescatado de la DANA en Valencia. "También se abandonan animales de raza. Ahora está feliz", cuenta Botto.

Numerosos rostros conocidos pasan por allí: la actriz Paloma Bloyd, Aless Gibaja, Mónica Pont, Marta Jaumandreu, Nerea Garmendia y Mar Reguera; la presentadora de televisión Patricia Betancort, y los creadores de contenido Daniel Illescas y Katia Gutiérrez Colomer.

Todos juntos celebran el final de la carrera, agradeciendo al público su participación y a los peludos su existencia. Ahora los pequeños son libres de jugar y de perseguirse por las fuentes decorativas de la plaza de Colón mientras sus dueños los observan tranquilos y sonriendo.