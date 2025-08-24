El veterinario Víctor Algra (41), alerta de una de las picaduras más letales: "No dudes en consultar a un médico"

El veterinario Víctor Algra, conocido por su labor divulgativa en redes sociales, ha lanzado un recordatorio a través de uno de sus últimos vídeos en Instagram sobre la importancia de prevenir y detectar a tiempo las garrapatas.

Estos parásitos, que se alimentan de sangre, afectan tanto a animales de compañía como a personas y pueden transmitir enfermedades de consideración.

En su mensaje, Algra relata un caso atendido recientemente en consulta que ilustra la facilidad con la que estos ácaros pueden pasar desapercibidos.

Tal y como apunta el profesional, una clienta acudió con su gato, pero durante la conversación con Víctor explicó que días atrás había notado lo que pensaba que era una costra en su espalda.

Al mirarse con más detalle descubrió que en realidad se trataba de una garrapata adherida a su piel. Tras revisarse con más detenimiento, halló varias más en distintas partes del cuerpo.

El veterinario subraya que esta situación es más común de lo que se cree, además, recuerda que la picadura de la garrapata suele ser indolora.

"Cuando una garrapata pica, no nos damos cuenta. Eso es fundamental para ellas, porque si lo notásemos, las retiraríamos de inmediato. Su estrategia consiste en engancharse y permanecer ocultas mientras se alimentan de nuestra sangre", explica.

Para reducir el riesgo de picaduras, Algra enumera una serie de medidas preventivas que deberían convertirse en hábitos cada vez que se realicen actividades en entornos rurales o naturales.

En primer lugar, recomienda vestir con ropa clara, ya que las garrapatas son de color oscuro y resultan más fáciles de identificar sobre fondos claros que sobre prendas de tonos oscuros. Asimismo, aconseja utilizar pantalones largos, camisas de manga larga y calzado cerrado, lo que reduce la exposición de la piel.

El uso de repelentes también es una herramienta eficaz, tanto en personas como en animales, siempre que se empleen productos adecuados y siguiendo las indicaciones del fabricante.

Otra recomendación clave es la revisión minuciosa del cuerpo al regresar a casa tras una salida al campo, así como la inspección del pelaje de los perros y gatos, que suelen ser portadores frecuentes de estos parásitos.

Además, Algra insiste en prestar atención al recorrido elegido durante las caminatas. Las garrapatas suelen esperar a sus huéspedes en la vegetación baja y los arbustos, por lo que caminar por el centro de los senderos disminuye la posibilidad de contacto directo. Esta medida, aunque sencilla, puede marcar una gran diferencia en la prevención.

El veterinario también pone especial atención en los riesgos sanitarios asociados a las garrapatas. Estos parásitos son vectores de enfermedades infecciosas tanto en animales como en humanos.

En las personas, la más conocida es la enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que puede provocar síntomas como fiebre, cansancio, dolor articular y lesiones cutáneas características.

Otras enfermedades transmitidas por garrapatas incluyen la babesiosis o la anaplasmosis, menos comunes pero igualmente relevantes.

"Si encuentras garrapatas en tus mascotas, acude al veterinario. Y si la detección es en ti mismo, no dudes en consultar a un médico", recalca Algra, subrayando que nunca se debe minimizar el hallazgo ni retrasar la atención sanitaria.