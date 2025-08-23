Descubre 'Tails of the Sea': el primer crucero de lujo para perros y sus dueños que arranca en noviembre 2025

En un hito sin precedentes para el turismo pet-friendly, en noviembre de 2025 zarpará desde Port Tampa Bay, en Florida, el primer crucero de lujo especialmente diseñado para perros y sus dueños: Tails of the Sea.

Esta experiencia única, creada por Margaritaville at Sea junto con Cruise Tails y Expedia Cruises de West Orlando, ofrece un viaje de seis noches dedicado al bienestar y la diversión tanto de los peludos pasajeros como de sus humanos.

Con espacio para solo 250 perros, el crucero asegura comodidad total con servicios exclusivos, como un Pet Butler que atiende a cada mascota y mantiene la cabina en perfectas condiciones.

Múltiples actividades

Las habitaciones cuentan con áreas privadas para el confort e higiene de los perros, además de múltiples actividades a bordo.

Entre tratamientos de spa, piscinas para chapotear, sesiones de juego supervisadas, concursos de disfraces y eventos especiales como desfiles caninos y clases de adiestramiento. Tus perros no se aburrirán en ningún momento.

Mientras tanto, los humanos disfrutarán de un entorno cinco estrellas con 13 salones y una variada oferta gastronómica inspirada en sabores caribeños e isleños.

Tres piscinas, un spa, un casino Margaritaville y espectáculos en vivo, combinando lujo y entretenimiento para toda la familia.

Seguridad y salud

Para garantizar la seguridad y salud, todos los perros deberán contar con su cartilla de vacunación al día y un certificado veterinario que certifique buen estado de salud.

También serán evaluados para confirmar un comportamiento adecuado durante el viaje. Por razones de higiene, el acceso de los perros está limitado en algunas áreas comunes, pero las instalaciones especiales para ellos son muy completas.

El crucero acepta perros que pesen hasta 28 libras (12,7 kg) y no superen los 45 cm de altura, acorde con la infraestructura y la dinámica del grupo. Si tiene éxito, se podrían planificar futuras ediciones para perros más grandes.

18 de noviembre

El itinerario incluye salidas el 18 de noviembre desde Tampa, con paradas en Key West (Florida), Progreso y Cozumel (México), y regreso el 24 del mismo mes. En cada parada, humanos y perros podrán disfrutar de playas, excursiones y espacios para jugar juntos.

Tails of the Sea redefine el turismo pet-friendly, llevando la convivencia con mascotas a un nivel de exclusividad y cuidado sin igual.

Es la primera experiencia que responde a la creciente demanda de dueños que consideran a sus perros parte integral de la familia y desean compartir momentos inolvidables con ellos durante sus vacaciones.