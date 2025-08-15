Senderismo, diversión al aire libre y cielo estrellado: los mejores planes para este fin de semana con tu perro

Este fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de momentos especiales junto a tu perro.

Con la llegada del buen tiempo y los días largos, cada vez son más las ciudades y pueblos que organizan actividades, rutas y eventos diseñados para que humanos y peludos puedan compartir experiencias al aire libre.

Desde excursiones a parajes naturales hasta festivales pet-friendly, pasando por rutas urbanas junto a otros amantes de los animales, la agenda de estos días está repleta de actividades que combinan diversión, ejercicio y convivencia.

Si estás buscando aventuras y momentos especiales para compartir con tu compañero peludo, te proponemos tres opciones distintas que te permitirán crear recuerdos únicos. Desde la observación de estrellas hasta la exploración cultural y la diversión al aire libre, hay opciones para todos los gustos.

Bajo las estrellas

¿Qué te parece disfrutar de un espectáculo celestial junto a tu mejor amigo? La lluvia de meteoros de las Perseidas, también conocidas como las 'Lágrimas de San Lorenzo', es un fenómeno anual que ofrece una experiencia mágica, especialmente si se vive bajo un cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica.

Aunque su pico de mayor actividad suele ser entre el 12 y el 13 de agosto, es posible verla desde mediados de julio hasta finales del octavo mes del año. Tendrás la oportunidad de apreciar entre 50 y 100 meteoros por hora, si las condiciones lo permiten.

Un hombre y un perro bajo las estrellas. Istock

Este es un plan DIY (o hazlo tú mismo en castellano), lo que significa que puedes organizarlo cuando y con quien desees, ¡y es completamente gratis! Para una buena observación, busca zonas rurales, montañas o parques naturales alejados de las luces de la ciudad, donde la contaminación lumínica es mínima.

Cerca de Bilbao, algunas ubicaciones sugeridas son el Mirador de Artxanda, el Monte Cobetas (Kobetamendi), el Mirador del parque Etxebarria o el Parque San Antonio de Iturrigorri. Ten en cuenta que los observatorios generalmente no permiten perros.

Qué llevar

Manta o esterilla cómoda para ti y tu perro.

Agua y snacks para ambos.

Una linterna o luz de cabeza (preferiblemente con modo de luz roja para no afectar a la visión nocturna).

Un collar con luz o reflectante para no perder a tu peludo de vista.

Ropa de abrigo, ya que las noches pueden ser frescas.

Una cámara o móvil con una aplicación de astrofotografía si quieres intentar capturar las estrellas.

Repelente de insectos (apto para perros y humanos)

Un destino 'pet-friendly'

Si buscas un plan que combine cultura, naturaleza y mucha hospitalidad para tu perro, Antequera, en Málaga, es el destino ideal. Esta ciudad se ha ganado el distintivo de 'mascotas bienvenidas', lo que facilita saber qué establecimientos admiten la entrada a los canes.

Sorprendentemente, el museo de la ciudad y la alcazaba permiten la entrada a los perros, ofreciéndote la oportunidad de sumergirte en la historia junto a tu fiel compañero.

El legendario espacio natural del Torcal de Antequera es otro lugar donde los peludos son bienvenidos, permitiéndote disfrutar de paisajes kársticos únicos.

Una característica de Antequera es que dedica un parque a los 'perros ilustres'. En este espacio, figuras icónicas como Snoopy, Laika y Lassie son reconocidas, aunque recientemente Pipper también se ha unido a esta lista. Es un lugar encantador para pasear y honrar a estos héroes caninos.

Tres perros bañándose en un embalse. Istock

Antequera se presenta como un municipio que realmente piensa en los dueños de mascotas, facilitando el paseo y la entrada a numerosos lugares, haciendo de tu visita una experiencia cómoda y agradable para ambos.

Aventura al atardecer

Para aquellos que buscan una experiencia más íntima y controlada, la 'Quedada privada-ruta al atardecer con nuestros perriamigos' es una excelente opción para desconectar y compartir momentos inolvidables con tus compañeros caninos.

Groupet organiza una ruta rodeada de naturaleza y saltos de agua, perfecta para una aventura pet-friendly. Se celebrará este sábado 16 de agosto y aunque la actividad comenzará a las 18 horas, la quedada tendrá cita a las 20 horas en Canaletes Cabrera d'Anoia, Cabrera d'Anoia.

Una chica y un perro en un campo al atardecer. Istock

La participación es gratuita, pero se valora y premia el compromiso de asistencia. Aquellos con constancia tendrán prioridad para futuras quedadas. Es un grupo privado limitado a cuatro a seis personas con sus mascotas, es decir, un máximo de seis perros.

Además, es requisito indispensable que los organizadores (Alberto y Rocío) conozcan previamente a tu peludo para asegurar un ambiente seguro y armonioso para todos los asistentes. El objetivo es reunir a amidogs y personas afines con los mismos valores y amor por los perros, creando un entorno seguro y sociable.