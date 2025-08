Desvela la mejor playa para ir con tu perro este verano: "Nos da muchísima tranquilidad"

Las playas son espacios naturales para todos, incluidos los perros. En muchos países se permite su acceso libremente, mientras que en España todavía hay que investigar bien si son verdaderamente pet-friendly.

En Girona, por ejemplo, la playa del Molí se presenta como una opción habilitada para perros. Yaiza Herrero la visitó el año pasado con su animal de compañía, Arnold, pensando que sería uno de los mejores destinos.

Rec del Molí, L’Escala —así se llama— es una cala preciosa, con arena fina, mar tranquilo y parking gratuito justo enfrente. ¿El problema? Que en 2016 fue vetada para los humanos por ser considerada la playa más contaminada de Cataluña.

Según un informe recogido por EL ESPAÑOL, fue catalogada como la peor playa de España en 2019. La propia Agencia Catalana del Agua declaró que la calidad del agua es mala, ya que un canal de riego desemboca justo allí y arrastra contaminación fecal.

"Al principio no noté nada", cuenta la joven española. "Fue gracias a los comentarios en Instagram que me di cuenta. Si la playa no está para bañarse los humanos, tampoco debería estarlo para los perros".

Aunque existen muchas playas habilitadas para canes en España, no todas merecen la pena. Aquí te guiamos por algunas de las mejores:

Girona

Playa canina de l’Estartit (Els Griells)

Una playa totalmente cercada y con buena calidad de agua. Está situada en l’Estartit, en la zona de Els Griells. Un entorno ideal para pasar el día: arena fina, mar tranquilo y paisaje natural.

Para llegar a la zona canina hay que caminar un buen tramo por la arena. El espacio está vallado, lo cual limita bastante el área de movimiento. Aun así, el agua es calmada y hay un chiringuito cerca que lo hace todo más cómodo.

Lo no tan bueno: el espacio es reducido. Si en temporada baja ya se nota, en pleno verano puede resultar agobiante tanto para los que van con mascotas como para los demás bañistas.

Asturias

Playón de Bayas (Castrillón)

Según Herrero, es una de las mayores playas para perros de España. Si este verano estás por la zona, no te la pierdas. Esta es el Playón de Bayas, en Castrillón.

Es salvaje y enorme, con más de tres kilómetros de arena oscura y fina. Perfecta para que tu peludo corra y juegue a sus anchas. "Arnold se lo pasó genial, se encontró con otros perros y jugaron un montón", recuerda Yaiza.

Está cerca del aeropuerto de Asturias y a 30 minutos de Gijón. Solo se puede acceder en coche, y la carretera de entrada no es la más segura para peatones. El parking es gratuito y está justo enfrente.

Eso sí, ven preparado: el bebedero canino estaba embozado y oxidado, los baños pueden estar cerrados y no hay duchas para perros, ni sombra o servicios cerca.

Cataluña

Playa canina de Torredembarra (Baix a Mar)

La mejor playa canina de Cataluña, según muchos usuarios. Se encuentra en el barrio marítimo de Baix a Mar y se inauguró el verano pasado. Es amplia, con arena fina y mar tranquilo, perfecta para correr, jugar y nadar con tu mascota.

Han cuidado todos los detalles: hay duchas exteriores, una pasarela de madera para no quemarse las patas y una zona bien delimitada.

Es de fácil acceso, pero conviene llegar pronto para aparcar. Justo enfrente hay algunos sitios gratuitos, pero se llenan rápido en verano. Como alternativa, a unos metros, hay un parking de tierra bastante amplio.

Además, al otro lado de la calle está el paseo marítimo, con varios bares y restaurantes dog-friendly, ideales para cerrar el día.

Valencia

Playa Canina de Pinedo

Una de las más completas en cuanto a servicios y comodidades. Tiene más de 9.900 metros cuadrados, está acotada y con control de acceso. Todos los perros son bienvenidos: solo hace falta escanearles el chip.

Se pueden alquilar hamacas y sombrillas (9 euros) y sillas (5 euros). Es una playa de arena fina y agua tranquila, con un chiringuito dentro del área canina.

Un detalle útil: puedes pedir que coloquen un palo de madera junto a tu toalla para atar a tu peludo cómodamente y que esté contigo todo el tiempo.

Las duchas están bien pensadas: palo para la correa y manguera de agua dulce a presión, más cómoda que las típicas duchas para perros que muchas veces no se adaptan a todos los tamaños.

Cuenta con pasarela de madera, ideal para las patas. Como en otras, es recomendable ir temprano, pues el parking gratuito enfrente se llena rápido.

No es la playa más grande, pero sí la más equipada. Además, está abierta todo el año, incluso en invierno.

Tip extra: seguridad con GPS

El GPS Weenect es el más pequeño y ligero del mercado (27 gramos), resistente al agua y perfecto para playas. Tiene seguimiento en tiempo real sin límite de distancia, alertas por zonas seguras, historial de actividad, vibración, sonido y linterna. Todo desde una app muy intuitiva.

"Nos da muchísima tranquilidad, especialmente en espacios abiertos", afirma Herrero. Y lo mejor: funciona en toda Europa y tiene garantía de por vida.

Sin embargo, siempre recuerda que la seguridad de tu perro en la playa también es tu responsabilidad. Que el verano esté lleno de buenos recuerdos, no de sustos.