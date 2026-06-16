Vueling lanza una nueva oferta de vuelos a 12 euros para viajar desde Málaga por España y Europa este 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Vueling lanza una campaña especial con vuelos desde Málaga desde 12 euros por trayecto para viajar por España y Europa en otoño de 2026. La oferta estará disponible del 16 al 21 de junio, permitiendo reservar billetes para volar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026. Entre los destinos destacados se incluyen Ibiza, Palma de Mallorca, Lanzarote, Bruselas, Londres y Ámsterdam, con tarifas promocionales desde 12 y 22 euros. Vueling ofrece descuentos de hasta el 25% en una amplia selección de rutas, incentivando tanto el turismo vacacional como las escapadas urbanas y culturales.

Con motivo del Yellow Day, considerado popularmente como el día más feliz del año y que se celebra el próximo 20 de junio, Vueling ha puesto en marcha una campaña promocional que permitirá viajar este otoño a precios reducidos desde Málaga. La compañía ofrece vuelos desde 12 euros por trayecto y descuentos de hasta el 25 % en una amplia selección de destinos dentro y fuera de España.

La promoción estará disponible desde el 16 hasta el 21 de junio a través de los canales habituales de venta de la aerolínea. Los billetes adquiridos durante este periodo podrán utilizarse para viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026, una ventana que permite planificar escapadas otoñales con antelación y a precios competitivos.

La oferta incluye propuestas para distintos perfiles de viajeros. Entre los destinos de sol y playa destacan Ibiza, Palma de Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, con tarifas desde 12 euros por trayecto.

Para quienes prefieren una escapada urbana e internacional, la promoción contempla vuelos a ciudades europeas como Bruselas, Londres o Ámsterdam desde 22 euros por trayecto. Se trata de destinos que combinan atractivos culturales, gastronómicos y de ocio, especialmente demandados durante los meses de otoño.

En el ámbito nacional, Vueling también ha incluido ciudades con una marcada identidad cultural y gastronómica. Santiago de Compostela y Bilbao figuran entre los destinos promocionados, con vuelos desde 16 euros por trayecto, ofreciendo alternativas para quienes buscan descubrir o redescubrir algunos de los enclaves más emblemáticos del país.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de incentivar los viajes durante todo el año. Actualmente, Vueling cuenta con una red que conecta más de 100 destinos en Europa y el norte de África, ampliando las posibilidades de movilidad tanto para el turismo vacacional como para las escapadas de corta duración.