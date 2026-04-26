Una imagen de la cola de uno de los autobuses.

Una imagen de la cola de uno de los autobuses. Alba Rosado

Turismo

El turismo en Málaga resiste al caos ferroviario: 149.893 turistas y un 7,78% más de pernoctaciones en marzo

La estancia media ha subido a 2,08 días, un 5,58% más que en 2025. Por su parte, la ocupación hotelera por habitaciones ha alcanzado el 85,7%, superando con creces el 79,7% registrado anteriormente.

Más información: Fin al calvario del autobús: vuelve el AVE directo Málaga-Madrid, pero en condiciones precarias hasta final de año

Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

Málaga cerró marzo de 2026 con 149.893 turistas y un 7,78% más de pernoctaciones respecto al año anterior.

La estancia media subió a 2,08 días y la ocupación hotelera alcanzó el 85,7%, mejorando los datos del año pasado.

El turismo internacional impulsó el crecimiento, con Reino Unido como principal emisor y Alemania liderando los incrementos.

El turismo nacional creció un 2,33% en viajeros totales, pese a descensos en Andalucía y Madrid, compensados por Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Málaga ha cerrado marzo de 2026 con 149.893 viajeros y 312.095 pernoctaciones. Según el INE, esto supone un alza del 1,88% en turistas y un notable 7,78% en noches de hotel respecto al año pasado. El turismo sigue aguantando pese a las dificultades con el AVE tras el accidente de Adamuz y las obras de Álora.

La estancia media ha subido a 2,08 días, un 5,58% más que en 2025. Por su parte, la ocupación hotelera por habitaciones ha alcanzado el 85,7%, superando con creces el 79,7% registrado anteriormente.

El mercado internacional ha impulsado el crecimiento con un aumento del 9,42% en pernoctaciones. Reino Unido lidera el ranking con 15.461 turistas, aunque Alemania registra los mayores incrementos: un 28% más de viajeros y un 36,7% más de noches.

Imagen de los trabajos de reparación del talud del AVE en Álora.

Otros mercados clave fueron Italia, Países Bajos y Francia. En el largo radio, Corea del Sur creció un 33% en pernoctaciones, mientras que China aumentó sus estancias un 17,6% pese a mantener estable su número de viajeros.

El mercado nacional subió un 2,33% en viajeros totales. No obstante, los emisores tradicionales cayeron: Andalucía bajó un 14,82% y Madrid un 2,51%. Este descenso fue compensado por Cataluña y la Comunidad Valenciana, que crecieron un 1,85% y un 4,5% respectivamente.