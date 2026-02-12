El aeropuerto de Málaga arranca el 2026 con otro crecimiento tras el histórico récord del año pasado

Las claves nuevo Generado con IA El aeropuerto de Málaga registró 1,4 millones de pasajeros en enero, lo que representa un crecimiento del 5,1% respecto al mismo mes del año anterior. En ese periodo se operaron 10.830 vuelos, un 3,9% más que en enero de 2025, consolidando la apuesta de las aerolíneas por el destino. La mayoría de los viajeros fueron extranjeros, destacando los británicos como el principal grupo, seguidos por alemanes, holandeses, polacos e italianos. Las conexiones internacionales crecieron un 5,8%, mientras que los vuelos nacionales registraron un aumento del 3,1% interanual.

Tras la resaca de haber cerrado el 2025 con récord histórico de viajeros, el aeropuerto de Málaga ha iniciado el nuevo ejercicio otra vez con crecimiento en un mes de enero que es plena temporada baja.

El mes pasado hubo 1,4 millones de pasajeros en el aeropuerto malagueño, lo que supuso un crecimiento del 5,1% respecto a enero del año anterior, según los datos oficiales publicados este jueves por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Esos viajeros se subieron a 10.830 vuelos, un 3,9% más que el año anterior, lo que demuestra que la apuesta de las aerolíneas por este destino sigue fuerte.

El aeropuerto de Málaga es la entrada principal para extranjeros tanto en la Costa del Sol como en el resto de Andalucía.

De hecho, 1,1 millones de pasajeros volaron en conexiones internacionales el mes pasado, un 5,8% más. Hubo, por otra parte, 275.000 viajeros entre destinos nacionales, un 3,1% más interanual.



Hay más extranjeros que españoles y, dentro de ellos, la mayoría son británicos porque es el país con el que hay más rutas directas desde Málaga. En enero hubo 254.263 viajeros británicos. Por volumen le siguieron alemanes, holandeses, polacos e italianos.



