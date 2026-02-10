De un cierre traumático a reabrir sus puertas: el antiguo Sonder renace como Hotel Serenay Málaga

Tres meses después del repentino y sorpresivo cierre del hotel Sonder by Marriot Bonvoy en Málaga capital, el edificio vuelve a la vida bajo el nombre de Serenay Málaga.

La reapertura del establecimiento se produce, según fuentes del sector, bajo una marca, al parecer, vinculada a la propiedad del inmueble.

No existen referencias de esta firma salvo el edificio de Málaga, localizado en la Plaza de Toros Vieja.

En su web se señala que Serenay Málaga Hotel abre sus puertas para invitar al cliente "a descubrir un espacio donde el diseño contemporáneo, la comodidad urbana y una atención cuidada al detalle se unen para ofrecer una experiencia auténtica en el corazón de la ciudad".

"Concebido como un hotel moderno y acogedor, Serenay Málaga es el lugar ideal tanto para viajeros de negocios como para quienes desean explorar la ciudad desde una ubicación privilegiada", se añade.

Hay que recordar que fue a principios de noviembre del año pasado cuando los clientes que estaban alojados en el Sonder se vieron obligados a abandonar el establecimiento de manera apresurada después de que Marriott informase de la rescisión del contrato con Sonder, la empresa con la que colaboraba en este complejo turístico.

Como consecuencia de esta ruptura, Sonder dejó de estar afiliada a Marriott Bonvoy y sus propiedades dejaron de estar disponibles para nuevas reservas en los canales de Marriott.

"Ha sido cuando he salido de la ducha cuando me he enterado de lo que estaba pasando", comentaba uno de los afectados por el cierre de un edificio que se levanta sobre un antiguo concesionario de coches de El Perchel.

Esta operación inmobiliaria fue impulsada a finales de 2022 por una firma con sede en Barcelona. En concreto, por Inversión y Transformación de Bienes Raíces, dedicada a la inversión inmobiliaria, la compraventa, la administración, gestión, cesión, disfrute, tenencia, arrendamiento, explotación y administración de todo tipo de bienes inmuebles.

Al frente de la misma aparecen como administradores mancomunados Francisco Martín Consuegra y Andrés Oriol Roca. Son los mismos socios que en 2018 ya protagonizaron la compra de una manzana de edificios del barrio del Soho para su rehabilitación y destino a establecimiento de 4 estrellas.