Acuerdo final en el hotel Senator de Marbella: no habrá despidos y Meliá subrogará a la plantilla

Representantes de las empresas, sindicatos y del Sercla tras lograr el acuerdo.

Final feliz en el hotel Senator Marbella. Se ha llegado a un acuerdo in extremis en el Sercla entre Hoteles Playa, Inmobiliaria Prico y Meliá y se ha evitado el despido de 107 trabajadores, que serán subrogados por Meliá.

El pasado 25 de septiembre CCOO denunció que la cadena andaluza Hoteles Playa había anunciado el despido colectivo de toda la plantilla.

El motivo era que terminaba el contrato de arrendamiento del hotel con Hoteles Playa. Se iban a hacer unas obras de reforma y se quedaría con la gestión del establecimiento Meliá.

Lo sorprendente fue que no se subrogara a la plantilla sino que se planteara directamente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Tras más de dos meses de protestas y reuniones ha habido fumata blanca.

Exterior del hotel Senator de Marbella.

“La acción sindical y el empeño de CCOO Servicios Málaga ha sido clave para reconducir un expediente de extinción que abocaba a 107 despidos y que hoy se traduce en salidas voluntarias y en profesionales subrogados sin pérdida de derechos”, ha asegurado el secretario general de CCOO Servicios Málaga, Antonio Cabello.

Este dirigente sindical subraya que el pacto “sienta un precedente que permite blindar el empleo ante situaciones similares en la Costa del Sol” y valoró la actitud responsable de las empresas implicadas.

También ha recordado que “la única salida viable era el acuerdo al que hemos llegado, resultado del esfuerzo constante de la plantilla y del trabajo sindical incansable”.

El dirigente sindical remarcó que este desenlace se produce en un contexto de récord turístico en Marbella y que “ahora debemos afrontar la negociación de un ERTE por obras con las personas subrogadas por Meliá”.