Hito histórico en el aeropuerto de Málaga: supera los 25 millones de pasajeros

La fotografía de familia de los trabajadores del aeropuerto de Málaga.

El aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol marcará este viernes 28 de noviembre en letras mayúsculas en su centenaria historia.

La instalación ha alcanzado por primera vez los 25 millones de pasajeros en un año. De hecho, lo ha conseguido un mes antes de que cierre el ejercicio, por lo que la cifra final será aún mayor.

El momento exacto ha sido a las 13:30 y ha sido una pequeña fiesta. El personal de Aena, con el director del aeropuerto, Pedro Bendala, al frente, se ha hecho una fotografía de familia junto a empleados de las aerolíneas, comercios, seguridad, restaurantes, policía, guardia civil, etcétera.

Estamos en Málaga y hay que darle un arte especial, por lo que se han repartido además las típicas tortas locas de la provincia, pero customizadas recordando esta efeméride.

Las tortas locas que se han repartido para celebrar este histórico momento.

El año pasado concluyó rozando los 25 millones de usuarios. Y este 2025 se preveía que se iba a rebasar porque ha habido fuertes crecimientos de pasajeros mes tras mes, constatando así la importancia de este aeropuerto, el cuarto con mayor volumen de viajeros del país.

"Esta evolución es un reflejo de la confianza que las compañías aéreas continúan teniendo en el potencial del territorio al que sirve el aeropuerto, pero también de la apuesta de Aena por ofrecer una infraestructura de calidad, con servicios e instalaciones en continua adaptación a las necesidades de pasajeros y aerolíneas", han indicado desde Aena.

La capacidad total del aeropuerto, a día de hoy, es de 30 millones de usuarios. El Gobierno ha anunciado una inversión de 1.500 millones para ampliarlo y llegar a tener una capacidad de 36 millones.



