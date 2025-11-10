José, pescadero con 45 años de experiencia, sobre la venta en los mercados del centro: "El 70% de los que entran son turistas"

José Antonio es pescadero de 'Pescados y Mariscos Hermanos Castro' desde hace 45 años, en el Mercado de Atarazanas. El tendero muestra su rechazo a la gran cantidad de turistas que rondan por la ciudad y alega que "uno va por Málaga y parece que estamos en el extranjero".

¿Y a su negocio qué tal le va? Francamente, el turismo les ha afectado realmente mal. "Nos perjudica más que nos favorece", comenta. La gente que viene a comprar acude a primera hora al mercado, pero hay mucha otra que ha decidido no bajar más al centro a causa de los extranjeros.

De hecho, José Antonio asegura que el 70% de lo que entra a Atarazanas son turistas. Y no es que acudan a comprar especialmente. La mayoría se dedica "a dar muchas vueltas, ir a los bares de al lado", explica el tendero, y los que se interesan por un puesto más allá de hacer una foto prueban tan solo un poco de todo el género del negocio.

Luego están los que tocan el pescado sin pedir permiso ni perdón, los que se quitan la camisa o aparecen directamente sin ella, los grupos de 30 personas que forman un tapón en el pasillo e incomodan al que verdaderamente acude a comprar.

A José Antonio no le gusta que haya tantos turistas, cree que le "quitan toda la imagen a Málaga". Y como él son muchos los malagueños que piensan así. No sabe cuál es la solución, a lo mejor que se regule la entrada por grupos u horas al mercado.