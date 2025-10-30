Las casas rurales tendrán una ocupación del 70% en Málaga el fin de semana de Todos los Santos

Las claves nuevo Generado con IA Las casas rurales en Málaga alcanzarán una ocupación del 70% durante el puente de Todos los Santos, siendo la provincia con mayor ocupación en Andalucía. El 39% de los visitantes son españoles, mientras que el resto son principalmente británicos, alemanes y holandeses, con estancias más largas de estos últimos. La mayoría de las reservas se centran en la Serranía de Ronda, la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y Antequera, con grupos de cinco a seis personas. Los turistas valoran la amabilidad y limpieza de los alojamientos, y muestran un creciente interés por la sostenibilidad y las tradiciones locales.

Los alojamientos rurales del interior de Málaga rozarán el lleno durante el puente de Todos los Santos, con una ocupación cercana al 70%, el porcentaje más alto de toda Andalucía entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Así lo revela el buscador Ruraldays.com, que destaca el creciente atractivo de celebrar Halloween y la festividad de los Santos en un entorno rural.

Según los datos de la plataforma, Málaga lidera la ocupación andaluza con más del 67%, seguida de Cádiz (59%), Almería (52%), Huelva (50%), Córdoba (49%), Granada (47%), Jaén (46%) y Sevilla (44%). Los medios regionales se sitúan en el 61%.

En cuanto al origen de los visitantes, el 39% son españoles, seguidos por británicos (20%), alemanes (18%) y holandeses (10%). Ruraldays subraya las diferencias entre ambos grupos: mientras los turistas nacionales suelen reservar dos noches para disfrutar del puente en familia o con amigos, los extranjeros prefieren estancias más largas, con una media superior a ocho noches.

Entre los destinos más solicitados de Málaga destacan los pueblos de la Serranía de Ronda, la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y la zona de Antequera. Las reservas suelen ser para grupos de entre cinco y seis personas, con un precio medio de 32 euros por persona y noche. “Celebrar Halloween o el Día de Todos los Santos en una casa rural es una opción cada vez más popular”, apunta Félix Zea, cofundador de Ruraldays.

La empresa también resalta que una de las principales motivaciones de los viajeros es descubrir las tradiciones locales. En su encuesta continua, muchos huéspedes señalan el deseo de conocer la cultura de los pueblos que los acogen como uno de los mayores atractivos del alojamiento rural. Este interés se suma a otros factores destacados, como el buen clima (60%), la ubicación estratégica (34%) y la posibilidad de hacer rutas por entornos naturales o disfrutar de la gastronomía local (15%).

“Cada vez más viajeros, especialmente internacionales, buscan vivir la autenticidad de las costumbres rurales”, explica Zea. “A las temperaturas suaves se suman otros atractivos, como la red de carreteras que conecta los pueblos, el paisaje natural y la calidad culinaria de la región”.

En cuanto a la experiencia de alojamiento, los turistas valoran especialmente la amabilidad de los propietarios y la limpieza de las villas, calificados por encima del 9 sobre 10. También crece el peso de la sostenibilidad ambiental, que los usuarios puntúan con una media de 7 sobre 10 frente a otros tipos de hospedaje.