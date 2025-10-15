Este es el hotel más lujoso de la provincia de Málaga: más de 1.000 euros por noche y reconocido por la Guía Michelin

En la Costa del Sol existen varios lugares cargados de historias, anécdotas y mitos. Uno de los más simbólicos es Marbella Club Hotel, un resort emblema del lujo en España por el que han pasado cientos de rostros famosos desde su inauguración en 1954. Hoy en día es, además, el único establecimiento de Andalucía reconocido con dos Llaves Michelin, la nueva distinción que premia a los mejores hoteles del planeta.

Este hotel, fundado hace más de siete décadas por el Príncipe Alfonso von Hohenlohe, abrió sus puertas como un refugio exclusivo para celebridades europeas. "Desde entonces es el hotel de preferencia de los aristócratas y famosos. La localidad de Marbella ha crecido bastante desde aquel entonces, pero el Marbella Club apenas ha cambiado", detalla la Guía Michelin.

Una de las características que más sorprende a quienes lo visitan es que el Marbella Club conserva un aire más cercano al de una residencia privada. La Guía Michelin lo describe así: "Lo que más llama la atención es que aún mantiene el ambiente de una residencia real en vez de un hotel comercial".

El complejo cuenta con 121 habitaciones y suites, todas ellas rodeadas de exuberantes jardines subtropicales y distribuidas en pequeños edificios de baja altura que refuerzan la sensación de intimidad.

A esta oferta se suman 16 villas privadas, ocultas tras sus propios jardines y con piscina exclusiva, pensadas para quienes buscan la máxima privacidad.

El servicio, por su parte, responde a un nivel de discreción muy alto: "El servicio es atento, discreto y profesional, casi imperceptible, como si estuviéramos en la casa privada de un aristócrata", señalan los críticos de Michelin.

El Marbella Club no es solo un lugar para alojarse, sino un espacio donde el lujo se vive en cada detalle. Su oferta gastronómica es amplia, tal y como detalla la Guía. "El complejo ofrece nada menos que cinco restaurantes y, por si no fuesen suficientes, los restaurantes del hotel vecino Puente Romano están también a disposición de los huéspedes".

Durante el día, la piscina se convierte en el centro social del resort. Allí, el bar ofrece cócteles a lo largo de toda la jornada, mientras que los que buscan descanso y salud pueden acudir al Spa Thalasso, "con tratamientos corporales de última generación en un espacio privilegiado junto al mar".

Los huéspedes también disponen de instalaciones deportivas de élite, ya que el resort vecino, Puente Romano, pone a su disposición sus pistas de tenis y centro fitness. Además, el nuevo campo de golf del Marbella Club, diseñado por Dave Thomas, queda a poca distancia del hotel, y además ofrece vistas de Gibraltar y la costa africana.

"Se trata de hospitalidad al estilo de antaño, y aunque uno no se encuentre literalmente en la casa de un príncipe, quizás para la gran mayoría de nosotros, sea la experiencia que más se parezca", añade la Guía Michelin.

La experiencia, claro está, tiene un precio al alcance de pocos: una noche en el Marbella Club supera, durante gran parte del año, los 1.000 euros, una cifra que refleja no solo el nivel de exclusividad, sino también la singularidad de lo que allí se ofrece.

Al igual que las Estrellas Michelin para los restaurantes, las Llaves Michelin distinguen a los alojamientos más excepcionales del mundo.

Aunque el Marbella Club Hotel es el único resort de Andalucía reconocido con dos Llaves, sí que hay varios establecimientos de la provincia de Málaga recogidos en la categoría de una Llave: Marbella figuran el Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort y el La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux, este último como novedad en la Guía Michelin.