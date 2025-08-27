Málaga, la provincia andaluza con más viviendas turísticas canceladas: la Junta anula más de 3.800 pisos

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha cancelado, desde 2024 hasta hoy, más de 10.200 viviendas turísticas en la comunidad autónoma por incumplimiento de la normativa. La provincia que más anulaciones acumula es Málaga, con más de 3.800 pisos suprimidos, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Ordenación Turística.

En total, se han cancelado en Málaga 3.812 viviendas de uso turístico (VUT), de las que 1.280 viviendas se han registrado en la capital. Estas anulaciones se realizan en coordinación con los ayuntamientos andaluces.

A la provincia de Málaga le sigue Granada, con 1.807 viviendas canceladas -988 en la capital-; Cádiz con 1.352 -471 en la capital-; Sevilla con 1.198 -1.067 en la capital-; Almería con 686 -121 en la capital-; Córdoba con 679 -569 en la capital-; Huelva con 403 -52 en la capital-; y Jaén con 329 -80 en la capital-.

Con estos datos, las cancelaciones en las capitales de provincias representan el 45% del total. Para el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, estas cifras demuestran que "la gestión turística no está pensada solo para el visitante, ya que se impulsa un turismo donde el residente sea "un actor decisivo".

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros ha contribuido a clarificar la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios "claros, inequívocos y objetivos".

Convenios

La Junta de Andalucía ya ha firmado seis convenios para controlar las VUT con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, encontrándose en vías de formalización convenios con otros municipios, como los de Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande.

“Con las cifras de hoy, queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados”, ha incidido Bernal, resaltando la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. “Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces”, ha insistido.

Bernal ha resaltado que la Junta lleva tres años solicitando una Conferencia Sectorial por parte del Ministerio de Turismo para que se aborde la proliferación de las VUT que se ha extendido por todo el país. “Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España”, ha lamentado.