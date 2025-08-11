Las vacaciones de los jóvenes turistas en Málaga, completas en TikTok: un destino de fiesta y mucho alcohol

"Aquí haciendo algo turístico para compensar que bebemos hasta las 09:00 a.m". Esa la frase rotunda que aparece en un vídeo de TikTok protagonizado por un joven extranjero de vacaciones con sus colegas en Málaga. Todo ello bajo el hashtag Málaga y sin un ápice de español.

Un par de scrolls por la plataforma, frecuentada por jóvenes principalmente, y uno se hace la idea rápido de cómo son las vacaciones de estos 'guiris' por Málaga. Algunos hacen referencia a planes o sitios que visitar: restaurantes, museos, playas, parques. Pero también está la otra cara de la moneda, la que más abunda: los sitios de moda para salir de fiesta en la provincia andaluza.

Cada vez son más los vídeos de turistas que recomiendan a otros visitantes lugares a los que salir por la noche si vienen a Málaga. El plan de cena, paseo y a dormir al hotel... se han hecho a un lado. Salir de fiesta es lo que se lleva. Y la mayoría se alojan en pisos turísticos.

Muchos de los propios jóvenes extranjeros admiten que acuden a la Costa del Sol en busca de la diversión de la noche. Por ejemplo, dos turistas franceses han confesado a EL ESPAÑOL de Málaga que han acabado aquí porque "sabemos que hay fiestas muy buenas".

Aunque ninguno de los dos tenía claro a qué establecimiento ir. Pero estaban tranquilos, ya que saben que TikTok iba a darles las respuestas que buscaban. "Con disfrutar juntos, conocer gente nueva y make party nos vale", confesaron.

El Observatorio Turístico

Pero, ¿es totalmente cierto que los jóvenes visitan la Costa del Sol solo por la fiesta? El Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga 2023 revela que el visitante mayoritario en la ciudad son los jóvenes entre 25 y 34 años, un segmento ligado a los hábitos de consumo de ocio.

Es verdad que el informe no señala explícitamente la fiesta como principal motivo de su visita. Aunque sí destaca que el ocio, el descanso y las vacaciones son las razones más frecuentes para elegir Málaga como destino.

A esto hay que sumarle que los turistas valoran especialmente el ambiente urbano y la amplia oferta de actividades, que incluyen desde la vida cultural hasta el entretenimiento nocturno.

De forma que la vida nocturna malagueña emerge en auge como un atractivo clave para este joven extranjero, que busca experiencias que vayan más allá del turismo tradicional. Ya no es que sea solo una creencia extendida por redes sociales.

Los propios turistas de más edad consideran que su turismo es mucho más tranquilo, como han apuntado a este periódico dos turistas noruegos. Mientras los adultos extranjeros acuden en busca de playa, cultura y gastronomía, los jóvenes optan por algo más: acabar en una discoteca o en un pub hasta altas horas de la madrugada.

¿Y qué opinan los malagueños de todo esto? Algunos de los que se muestran por redes sociales no parecen muy contentos. Al menos, según lo que muestran la sección de comentarios.

Frases como "turist go home", "there's a huge virus in Malaga just stay home in your country" o "Malaga is not calling a nadie" plagan los vídeos de los extranjeros.

Hay quienes recomiendan visitar otras zonas de Málaga de manera malintencionada, símbolo de su malestar ante la creciente masificación turística. "Please visit our culture: Palma - Palmilla, Asperones, La Corta and the famous artist Churumbel de Malaga".

Aunque no todos los mensajes son iguales. También está aquella población local que se muestra más abierta a la llegada de turistas, incluso se ofrecen a responder cualquier duda que tengan respecto a la ciudad.