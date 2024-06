La Costa del Sol prevé un año récord de turistas, pero alerta de la "demagogia y populismo" con la turismofobia

Málaga prevé batir este año su récord turístico y superar con creces los 14 millones de viajeros. En el primer cuatrimestre del año todos los registros son positivos respecto a los del ejercicio 2023, que fue de máximos históricos.

Los hoteles acogieron entre enero y abril a 2,2 millones de turistas, un 8% más interanual; las pernoctaciones se elevaron un 12% hasta los 8 millones; la ocupación hotelera media fue de un "espectacular" 70%; hay casi 13.000 empresas; el empleo ha aumentado un 7% hasta rozar los 125.000 trabajadores; el aeropuerto está a tope...

De cara al verano, las previsiones son positivas porque hay un 10,8% más de asientos ofertados en las compañías aéreas, incrementándose además la oferta en destinos clave como Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia o la propia España.

Con este buen arranque de año, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, está convencido de que el 2024 será otra vez un récord, lo que implicaría pasar de los 14 millones de turistas y de los 19.000 millones de euros de ingresos.

Lucha contra la turismofobia

El turismo sigue apostando por la Costa del Sol, pero en el sector se teme que la "turismofobia" que se ha generado en otras partes del país llegue también a Málaga. De hecho, hay convocada una manifestación en Málaga capital el próximo 29 de junio, aunque va dirigida sobre todo contra las viviendas turísticas y la dificultad de acceso a la vivienda para el ciudadano local.

"Es una enorme irresponsabilidad hacer campañas contra el turista y culpar injustamente al sector de problemas que son generados por la falta de inversiones públicas. El turismo no tiene la culpa de que no se hagan autovías nuevas, el tren de la Costa del Sol, desaladoras a tiempo o que no se construyan las VPO que se prometen en campaña electoral. El Estado, la Junta y los ayuntamientos no han hecho sus deberes", ha afirmado Salado.

"Si los turistas se preguntan sin son bienvenidos en la Costa del Sol nos habremos pegado un tiro en el pie y después vendrán los llantos", ha resaltado el presidente de Turismo Costa del Sol, quien considera que hay "demagogia y bulos" en los mensajes que se están trasladando contra el sector turístico.

En este sentido, Salado ha hecho hincapié en la importancia del turismo para la economía provincial, tanto para el sector hotelero u hostelero como para el resto de sectores. "Se oyen y se leen muchas tonterías y bulos, pero el impacto del turismo es de 337 millones en la agricultura y pesca, de 600 millones en la energia, de 2.379 millones en el comercio, de 5.200 millones en el transporte, de 329 millones en la cultura y el ocio... En total más de 14.000 millones de euros", ha subrayado.

La provincia de Málaga, guste o no, vive del turismo. Y la Diputación de Málaga ha desarrollado una campaña en un centenar de aulas con 2.500 alumnos llamada El turismo es bueno para todos para hacer ver las bondades de este sector. "Frente al populismo datos y hechos y frente a las carencias, más inversión pública", ha dicho Salado.