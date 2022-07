Málaga Ciudad Faraónica: edificios que tapan el sol

Tras la polémica que viene arrastrando el nuevo edifico que Rafael Moneo ha levantado en Hoyo de Esparteros (él no, claro, los obreros siguiendo sus instrucciones) y las opiniones tan encontradas que se derivan del proyecto de la construcción de la Torre del Puerto (AKA Barad-dûr), en EL ESPAÑOL de Málaga hemos decidido hacer un repaso a los grandes edificios que la ciudad atesora y que, a fuerza de verlos, ya casi no los vemos.

Por supuesto, que los pacientes ciudadanos se acostumbren a las megaconstrucciones no es excusa para edificarlas, y más en un lugar tan sensible como es la bahía malagueña (y por mucho que se diga que la Torre de Sauron no afectará al paisaje, siempre y cuando se mire para otro lado...).

Pero como hemos escrito más de una vez, cada cual tiene su gusto y, de igual forma que hay quien encuentra las Setas de Sevilla como un horror estético en pleno corazón de la capital andaluza, también se dan las personas que defienden su creación (principalmente aquellos que odian a los sevillanos).

Teatinos ha crecido en un par de años a lo largo y lo ancho. F.M.R.

Y aunque se pudiera creer lo contrario, no hay lugar que escape a acoger este tipo de grandes inmuebles: sólo hay que asomarse a Teatinos y comprobar los edificios tan brutales que se han levantado de la noche a la mañana en el entorno de la Universidad y que tapan el sol que hasta hace poco disfrutaban los demás inmuebles del barrio.

Parcemasa

Comencemos por el final (por el destino final que a todos nos aguarda, vamos): el Cementerio de Parcemasa. Situado a las afueras, el edificio de este camposanto nos recibe tras una subida y va creciendo ominosamente mientras nos acercamos a él.

El edificio de Parcemasa tiene una funcional y gran estructura. F.M.R.

Eso sí, no nos atrevemos a escribir que merece ir expresamente a hacerle una visita, pero si, por desgracia, tenemos que acudir, este gran edificio se puede apreciar en la medida en que nos sea posible.

AC Málaga Palacio

¿Cómo nos dejamos atrás este edificio que a día de hoy también sigue generando polémicas y opiniones enconadas y encontradas?

El AC Málaga Palacio tapando desde el día de su construcción la Catedral de Málaga.

Que este hotel tapa la Catedral y su vista desde el mar no es nada nuevo, pero es curioso cómo hay quien todavía mantiene valientemente viva la esperanza de que en algún momento se decida echar abajo este establecimiento hotelero para que la Manquita recupere el espacio que nunca debió perder, y ser así disfrutada tal y como se merece.

El Corte Inglés

Nos quedamos con el original, el de toda la vida. Ese edificio cuadrado gigante, sin ventanas que dejen pasar la luz natural del exterior, esa claridad que podría orientar a sus clientes. Vamos, como los casinos de Las Vegas.

El edificio de El Corte Inglés es un clásico entre los clásicos.

Una construcción mítica que da lo mejor de sí mismo cada Navidad, cuando se llena de luces y se convierte, tal vez, en una de esas obras faraónicas humanas que se pueden ver desde el espacio.

Correos y Hacienda

Y justo al lado, los antiguos edificios de Correos y Hacienda que se miran de frente y parecen decirse el uno al otro algo así como "para lo que hemos quedado"…

En primer plano, el antiguo edificio de Correos; al fondo, la sede de Hacienda, en Málaga capital.

Si la arquitectura brutalista es nuestra arquitectura preferida, en estos dos titanes encontramos grandes ejemplos que, sinceramente, esperamos se puedan recuperar algún día.

Gerencia de Urbanismo

No hay término medio: o se ama, o se odia este edificio. Al contrario que El Corte Inglés, esta construcción es uno de esos inmuebles prácticamente transparentes: es todo ventanas, cristal y luz.

La transparencia es la seña de identidad de la gerencia de Urbanismo.

Desde luego, los trabajadores no podrán quejarse porque sol les entra a raudales. De hecho, puede que incluso quisieran que se pusiera alguna que otra cortina y así no quedar deslumbrados constantemente…

Grupo Vértice

Encontramos el edificio del Grupo Vértice en la esquina de calle Hilera , y la verdad es que supone un inmueble innovador desde el mismo momento de su reforma.

La momia de Vértice.

Conocida entre los lugareños como "La momia", por su fachada que recuerda a unas vendas, es una de las construcciones de la ciudad que cuenta con su propio apodo, como el antiguo edificio Negro que ahora es conocido como el Michael Jackson, después de haber sido pintado de blanco.

Palacio de Ferias

Si el Fycma, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, no fuera grande, poco sentido tendría levantarlo. Pero el caso es que es enorme y por ello puede acoger cualquier evento que se le antoje, incluso importantes actividades al mismo tiempo.

Cuenta con una superficie de exposición de 19.500 metros cuadros repartidos en dos pabellones, dos auditorios, dos salas de conferencias, una sala de exposiciones, quince salas multiusos, tres zonas de restauración y aparcamiento para 1.200 vehículos. ¡Ahí es nada!

Por el nombre de Fycma no conoce nadie el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Situado junto a la Ronda Oeste de Málaga, fue inaugurado en 2003 y desde entonces no ha parado de arropar en su interior congresos, ferias y eventos anuales, ya que permite albergar a más de 20.000 visitantes. ¡Si incluso se usó de vacunódromo durante la pandemia de Covid!

Otros edificios

Nos dejamos en el tintero, por supuesto, numerosos ejemplos de grandes edificios como el Museo de Málaga, La Equitativa, el Centro Comercial Larios, el Vialia, los superedificios de la Malagueta…

Construcciones que nos recuerdan que la ciudad no está exenta de ejemplos integrados en su interior, pero también de inmuebles que deberían hacer que nos diéramos cuenta que, antes de edificar según qué cosas, es mejor pensarlo con detenimiento un poquito...

