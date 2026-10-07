Vithas Xanit Internacional estrena un servicio especializado en cirugía de hígado, páncreas y estómago

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Vithas Xanit Internacional crea una Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática para tratar patologías complejas de hígado, páncreas, vía biliar y estómago. La unidad estará dirigida por Francisco Javier Fernández García y coordinada por Jorge Roldán de la Rúa, con experiencia en más de 500 cirugías complejas y 300 intervenciones gástricas oncológicas. Abordará enfermedades benignas y malignas como hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, tumores pancreáticos, metástasis hepáticas y cáncer gástrico mediante valoración individualizada multidisciplinar. El servicio incorpora cirugía laparoscópica avanzada, robótica, ecografía intraoperatoria, fluorescencia y protocolos ERAS para mejorar la precisión quirúrgica y la recuperación.

Llega al Hospital Vithas Xanit Internacional una nueva Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP), integrada en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, que estará dirigida por el doctor Francisco Javier Fernández García.

Así, según han informado en un comunicado, la nueva unidad nace con el objetivo de ofrecer una atención altamente especializada a pacientes con enfermedades complejas del hígado, páncreas, vía biliar y estómago, reforzando la capacidad asistencial del hospital y consolidando un proyecto con vocación de convertirse en referente dentro de la sanidad privada de Andalucía Oriental.

“La cirugía hepatobiliopancreática constituye una de las áreas de mayor complejidad de la cirugía digestiva moderna y requiere equipos con una elevada especialización, experiencia específica, tecnología avanzada y un estrecho trabajo multidisciplinar”, explica el Dr. Francisco Javier Fernández García.

Además, añade que la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática está coordinada por el Doctor Jorge Roldán de la Rúa, especialista con más de quince años de dedicación exclusiva a la cirugía hepatobiliopancreática y oncológica digestiva.

Jorge Roldán de la Rúa, a lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en más de 500 procedimientos de cirugía hepatobiliopancreática compleja y más de 300 intervenciones de cirugía gástrica oncológica, con aproximadamente la mitad de esta actividad realizada mediante técnicas mínimamente invasivas, experiencia que ahora pone al servicio de los pacientes en el Hospital Vithas Xanit Internacional.

La nueva unidad aborda el tratamiento quirúrgico de patologías benignas y malignas del hígado, páncreas, vía biliar y estómago, entre ellas el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma, los tumores pancreáticos, las metástasis hepáticas, el cáncer gástrico y las enfermedades biliares complejas.

Todos los pacientes son valorados de forma individualizada en un Comité Multidisciplinar en el que participan especialistas de las diferentes áreas implicadas, con el objetivo de definir la estrategia terapéutica más adecuada para cada caso.

Los doctores Luis Lobato Bancalero, responsable de la unidad de coloproctología y pared abdominal, y Francisco Javier Fernández García, responsable de la unidad de mama y cirugía endocrina, destacan que “la puesta en marcha de esta Unidad supone un importante avance en la estrategia de alta especialización del Hospital Vithas Xanit Internacional.

La incorporación del doctor Jorge Roldán y el desarrollo de una unidad específica de cirugía hepatobiliopancreática nos permite ampliar nuestra capacidad para tratar patologías de elevada complejidad, ofreciendo a los pacientes una asistencia integral con los más altos estándares de calidad y seguridad” , en todos los campos de la cirugía general y del aparato digestivo.

Por su parte, el doctor Jorge Roldán señala que “nuestro objetivo es ofrecer una atención altamente especializada y personalizada a pacientes con enfermedades hepáticas, pancreáticas, biliares y gástricas complejas. Queremos que cada paciente que acude a nuestra consulta, se le realice una valoración quirúrgica personalizada y consensuada por un comité multidisciplinar y un tratamiento adaptado a sus necesidades, incorporando siempre las técnicas quirúrgicas y la tecnología que hayan demostrado un mayor beneficio clínico".

La unidad incorpora cirugía laparoscópica avanzada y cirugía robótica, así como herramientas de alta precisión como la ecografía intraoperatoria y la fluorescencia con verde de indocianina, que permiten optimizar la planificación quirúrgica, aumentar la precisión durante la intervención y favorecer una recuperación más rápida.

Además, aplica protocolos ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), un programa de recuperación intensificada basado en la evidencia científica que contribuye a disminuir las complicaciones y acelerar la recuperación funcional tras la cirugía.

Con la puesta en marcha de esta unidad, el Hospital Vithas Xanit Internacional refuerza su apuesta por la alta especialización quirúrgica y completa una cartera asistencial de referencia en cirugía digestiva avanzada.

El proyecto nace con la vocación de convertirse en un referente para el tratamiento de la patología hepatobiliopancreática compleja en Andalucía Oriental, ofreciendo una asistencia basada en la experiencia, la innovación tecnológica, el trabajo multidisciplinar y una atención centrada en las necesidades de cada paciente.