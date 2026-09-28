Las obras del nuevo centro de salud de Antequera. Ayuntamiento de Antequera

Así será el nuevo centro de salud de Antequera tras 15 años cerrado: 27 consultas y logopedia y terapia ocupacional

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Las claves Generado con IA El nuevo centro de salud de Antequera reabrirá tras 15 años cerrado, con 27 consultas y servicios ampliados. La remodelación incluye más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y una inversión de 2,8 millones de euros. Por primera vez ofrecerá fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, además de radiología y cirugía menor. Las urgencias extrahospitalarias atenderán a más de 30.000 personas al año y contarán con cinco consultas y sala de críticos.

Antequera Centro volverá a tener un centro de salud propio. Las obras de remodelación del edificio de la calle Campillo Bajo, cerrado hace más de 15 años, avanzan ya al 20% de ejecución con una inversión de 2,8 millones de euros de la Junta de Andalucía. Si no surgen contratiempos, el centro abrirá sus puertas en el verano de 2027.

El futuro consultorio contará con más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Acogerá 22 consultas para adultos y cinco de pediatría, además de radiología, cirugía menor y extracciones.

La principal novedad está en su cartera de servicios: el centro incorporará fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, prestaciones con las que no contaba anteriormente. "Más espacios, más prestaciones y más cobertura", ha resumido la delegada, que ha subrayado que "pocos centros de salud cuentan con esta superficie".

Cómo van las obras

Los trabajos comenzaron en abril y tienen un plazo de ejecución de 12 meses. La demolición ya ha finalizado, se ha retirado la cubierta de fibrocemento y se ha completado la protección pasiva contra incendios de toda la estructura. Las instalaciones de electricidad y fontanería están terminadas y el alicatado presenta un alto grado de ejecución.

"Ya podemos ir viendo esa distribución que vamos a tener una vez este centro de salud vuelva a abrir", señaló la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, que puso como ejemplo la sala de fisioterapia, ya ubicada en el edificio.

Antequera Estación no cierra

La apertura del Campillo Bajo permitirá que las unidades de gestión clínica Antequera-Centro y Antequera-Estación dejen de compartir espacio y se organicen en instalaciones diferenciadas. Navarro ha insistido en que el centro de Antequera Estación "en ningún caso se cierra ni en ningún caso prescinde de ninguno de los servicios" que presta.

Algunos servicios seguirán centralizados en Antequera Estación y darán cobertura a ambas unidades, como salud bucodental y mamografías, mientras que salud mental se mantiene en el Hospital.

Urgencias: 30.000 pacientes al año

El proyecto contempla dar continuidad a la recuperación de las urgencias extrahospitalarias en el edificio anexo, con una inversión de 600.000 euros. Navarro calificó aquel cierre como "el remate" para los vecinos tras perder el centro de salud.

Este punto de urgencias atiende a más de 30.000 personas al año y contribuye a descongestionar las urgencias del Hospital de Antequera. Con la reforma, dispondrá de cinco consultas (tres médicas y dos de enfermería) y una sala de críticos.