El equipo de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga en una de las salas de hemodinámica. Quirónsalud Málaga

Cada minuto cuenta ante un infarto: así actúa Quirónsalud Málaga las 24 horas con dos salas de Hemodinámica

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Las claves Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con dos salas de Hemodinámica y un programa de angioplastia primaria operativo 24 horas, los 365 días del año. Esta infraestructura permite garantizar una respuesta inmediata y segura ante infartos de miocardio y otras urgencias cardiovasculares. La angioplastia primaria es la técnica de elección para restablecer el flujo sanguíneo en infartos con elevación del segmento ST, siguiendo las guías europeas. El equipo multidisciplinar y la organización del centro aseguran la atención rápida y coordinada, minimizando demoras en enfermedades tiempo-dependientes.

Cuando se produce un infarto de miocardio, el tiempo es la clave de todo y cada minuto cuenta. La rapidez con la que se consigue restablecer el flujo sanguíneo en la arteria coronaria obstruida es uno de los factores que condicionan el pronóstico del paciente.

Para ofrecer una respuesta inmediata, el Hospital Quirónsalud Málaga dispone de dos salas de Hemodinámica y de un programa de Angioplastia Primaria operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esta infraestructura está creada con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta, la seguridad y la continuidad en la atención cardiovascular.

Cabe recordar que el centro malagueño fue, además, el primer hospital privado de Andalucía en disponer de dos salas de Hemodinámica, una dotación especialmente relevante ante patologías tiempo-dependientes como el infarto agudo de miocardio.

En la mayoría de los infartos con elevación del segmento ST, que es cuando un electrocardiograma indica una falta grave de sangre y oxígeno en el corazón; una arteria coronaria se obstruye de forma aguda, impidiendo que una parte del corazón reciba el oxígeno que necesita.

El objetivo prioritario es, por tanto, abrir esa arteria lo antes posible. Y es "mediante una angioplastia primaria como se accede a las arterias coronarias mediante un catéter, habitualmente introducido a través de una arteria de la muñeca, se localiza la obstrucción y restablece el flujo sanguíneo, generalmente mediante la implantación de un stent", explica doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Así, las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología consideran la angioplastia primaria la estrategia de reperfusión de elección en el infarto con elevación del segmento ST siempre que pueda realizarse dentro de los tiempos recomendados.

"Un infarto no entiende de horarios ni de agendas. Puede producirse mientras se está realizando una intervención programada, de madrugada, un domingo o un día festivo", sostiene Esteban.

Además, incide en que "por eso es tan importante contar con una estructura hospitalaria y un equipo preparados para responder en cualquier momento", subraya el jefe de Cardiología de Quirónsalud Málaga.

Dos salas para garantizar capacidad de respuesta

Contar con dos salas de Hemodinámica no supone únicamente duplicar las instalaciones. Desde el punto de vista asistencial, permite disponer de mayor capacidad de respuesta y continuidad, especialmente cuando se presenta una urgencia cardiovascular.

La actividad de una Unidad de Cardiología Intervencionista incluye, además de la atención al infarto, procedimientos programados, cateterismos diagnósticos, angioplastias complejas y otras técnicas de intervencionismo cardiovascular. La existencia de dos salas facilita organizar esta actividad manteniendo la capacidad de priorizar la llegada inesperada de un paciente con un síndrome coronario agudo.

Asimismo, permite mantener la actividad urgente ante posibles tareas de mantenimiento, revisión o actualización tecnológica de una de las salas y aporta una mayor capacidad para afrontar situaciones simultáneas, como la llegada de un paciente urgente mientras se desarrolla otro procedimiento cardiovascular complejo.

"Disponer de una segunda sala nos proporciona un importante margen de seguridad y capacidad organizativa. Nos permite mantener la respuesta ante una emergencia incluso cuando otra sala está ocupada o necesita una intervención técnica. En una enfermedad tiempo-dependiente, evitar demoras es especialmente importante", señala.

La tecnología constituye sólo una parte del circuito asistencial. Mantener un programa de angioplastia primaria disponible 24 horas al día y 365 días al año requiere de un equipo humano altamente especializado y permanentemente preparado.

Cardiólogos intervencionistas y clínicos, profesionales de Enfermería, técnicos, Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y otros especialistas trabajan de manera coordinada para activar el circuito asistencial cuando llega un paciente con un infarto.

"La sala de Hemodinámica es esencial, pero detrás de ella tiene que existir una organización capaz de identificar rápidamente al paciente, activar a los profesionales necesarios y llevarlo hasta el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible", destaca Esteban.

Este modelo responde a la filosofía de las redes organizadas de atención al infarto, como el Código Infarto de Andalucía (CODINFA), que coordinan los distintos niveles asistenciales para reducir al máximo el tiempo hasta la reperfusión.

Para el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga, la atención cardiovascular avanzada se sustenta en tres pilares: tecnología, organización y profesionales especializados.

Las dos salas de Hemodinámica permiten desarrollar actividad cardiovascular de alta complejidad y, al mismo tiempo, mantener la capacidad necesaria para responder ante una emergencia coronaria.