El Nuevo Hospital Pascual recibirá a sus primeros pacientes en noviembre con su apertura parcial:

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Pascual de Málaga reabrirá parcialmente en noviembre, comenzando a recibir pacientes en la segunda quincena del mes. En esta primera fase funcionarán la Unidad de Continuidad Asistencial con 16 puestos de tratamiento y 16 consultas externas de varias especialidades. La segunda fase, prevista para 2027, sumará 35 habitaciones dobles, salas de endoscopia y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. La reapertura supone una inversión de 6,5 millones de euros e implicará la incorporación de 259 profesionales, aliviando la presión sobre otros centros hospitalarios de la provincia.

El antiguo Hospital Pascual de Málaga ya tiene fecha para su reactivación. Los primeros pacientes cruzarán sus puertas en la segunda quincena de este mes de noviembre, abriendo así un nuevo capítulo para la asistencia sanitaria en la capital. Esta fecha implicaría que en los últimos meses no ha habido imprevistos de última hora en las obras, ya que en abril, desde la Junta se apuntó a este mes como "principal objetivo".

El anuncio lo ha realizado este jueves el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Sanidad, Antonio Sanz, durante una visita de obra a las instalaciones en la que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Carolina España, y una nutrida representación de autoridades locales y sanitarias.

La apertura inminente corresponde a la primera fase del proyecto, cuyas obras arrancaron el pasado 13 de febrero en la planta baja del edificio.

En este espacio comenzará a funcionar de forma inmediata la Unidad de Continuidad Asistencial, que contará con 16 puestos de tratamiento, y un bloque de 16 consultas externas.

Para facilitar el flujo de usuarios, la zona dispondrá de accesos diferenciados entre tratamientos y consultas, estas últimas repartidas entre la especialidad de Digestivo y las áreas de Medicina Interna, Neurología y Anestesia. En esta misma planta opera ya desde abril la Central Provincial de Compras.

Sin embargo, el proyecto global va más allá de esta apertura inicial. La segunda fase de los trabajos, iniciada el 10 de agosto sobre una superficie de más de 2.300 metros cuadrados en la segunda planta, no estará lista hasta el primer trimestre de 2027.

Será entonces cuando el centro sume 35 habitaciones dobles, siete estancias adaptadas para personas con movilidad reducida y tres salas de endoscopia con sus correspondientes áreas de recuperación y preanestesia, además de dependencias internas como farmacia y dormitorios para el personal.

"Este espacio dará respuesta al déficit de camas hospitalarias que tiene la provincia y cubrirá las necesidades de ingreso de los pacientes que necesitan cuidados paliativos, geriatría y atención pluripatológica", ha destacado Sanz ante los medios, subrayando que la puesta en marcha de esta infraestructura no solo facilitará el seguimiento de enfermos crónicos complejos, sino que liberará un espacio crítico en los pabellones del Hospital General, el Hospital Civil y el CARE José Estrada.

La actuación en el inmueble, adscrito mediante convenio al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha supuesto una inversión total de 6,5 millones de euros y conllevará la incorporación de 259 profesionales, entre personal sanitario y de apoyo.

Durante la visita, Carolina España remarcó el compromiso autonómico con la ciudad, asegurando que "jamás se ha invertido tanto en sanidad en la provincia de Málaga".