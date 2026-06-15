Nueva semana de huelga de médicos: amenazan con una convocatoria indefinida si Sanidad no cede tras el verano

Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Málaga contra el nuevo Estatuto Marco.

Las claves

Las claves Generado con IA Los médicos de toda España afrontan su quinta semana consecutiva de huelga en protesta por el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El Comité de Huelga amenaza con convocar una huelga indefinida tras el verano si no se atienden sus reivindicaciones sobre condiciones laborales y reconocimiento profesional. En Andalucía, la huelga ha provocado la suspensión de más de 60.000 citas y pruebas médicas, con pérdidas económicas superiores a los 173 millones de euros. El seguimiento de la huelga varía según provincias andaluzas, con una media del 17% y picos de hasta el 26,73% en Almería.

Quinto mes consecutivo en el que los médicos de toda España convocan huelga. Desde este lunes 15 de junio y hasta el próximo viernes, 19 de junio, estos profesionales de la sanidad protestarán contra el borrador del Estatuto Marco.

En el caso de Málaga, han sido llamados a secundar esta quinta semana de huelga más de 5.700 facultativos. Según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el seguimiento de la huelga por parte de la plantilla ha sido del 18,13%.

Este lunes, profesionales de todo el país se han manifestado en Madrid para mostrar el rechazo a la modificación de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad con una gran concentración en Madrid a la que han acudido profesionales de todo el territorio nacional.

"Ante la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales, el nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora y el empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto", las organizaciones sindicales han tomado la decisión de convocar una huelga indefinida después del verano.

El Comité de Huelga asegura que si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida.

Sus reivindicaciones giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Durante estos meses, según señalan, el Comité de Huelga ha mantenido su mano tendida al diálogo con el ministerio y ha solicitado reuniones tanto con los grupos políticos con representación parlamentaria como con los responsables del resto de carteras afectadas por la norma que se está modificando (Hacienda, Trabajo y Función Pública), sin que ninguna de las reivindicaciones hayan sido atendidas.

Por este motivo, los representantes de los profesionales aseguran que no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano.

Suspendidas 60.000 citas médicas en Andalucía

Esta huelga hace que en los centros sanitarios de Andalucía solo estén disponibles los servicios mínimos, por lo que, según el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se han perdido de media más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas durante las últimas cuatro convocatorias de huelga.

Además, económicamente hablando, las pérdidas son superiores a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos.

El consejero en funciones de Sanidad ha acusado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "engañar" a los médicos que reclaman un Estatuto Marco propio y a los profesionales sanitarios que firmaron el acuerdo por el que ha salido adelante recientemente el marco regulatorio.

De igual forma, ha señalado directamente a la ministra como la causante de "destrozar" el sistema público al "no sentarse a dialogar" con los médicos, que este lunes están llamados a una quinta semana de huelga en 2026.

Seguimiento de la huelga en Andalucía

La quinta semana de huelga médica convocada por los sindicatos profesionales en este 2026 ha arrancado este lunes en Andalucía con un seguimiento medio del 17%, con las provincias de Almería y Huelva por encima de un 20% -26,73% y 21,41%, respectivamente-.

En el resto de provincias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en Cádiz, el seguimiento ha sido del 16,59%; en Córdoba, del 9,85%; en Granada, 13,91%; en Jaén, 12,01%; en Málaga, 18,13% y en Sevilla, 18,76%.