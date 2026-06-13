De pagar 0,80 euros al día a 1,63 la hora: estos son los precios del nuevo parking provisional de Hospital Civil de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo parking provisional del Hospital Civil de Málaga tendrá una tarifa de 1,36 euros por hora, frente a los 0,80 euros diarios que se pagaban antes. Solo 1.000 trabajadores del SAS podrán acceder a una bonificación de 0,61 euros la hora, aunque el uso diario está limitado a 163 personas sin reserva de plaza. El incremento de precios ha generado protestas entre pacientes y trabajadores, quienes consideran las tarifas abusivas y denuncian dificultades para encontrar aparcamiento. El parking provisional forma parte de la primera fase de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, destinadas a mejorar la asistencia sanitaria en Málaga.

Los precios que pacientes y trabajadores del Hospital Civil tendrán que pagar para hacer uso del nuevo parking provisional ya se conocen, después de que el pasado mes de mayo se cerrara por el avance de las obras del futuro hospital.

En concreto, la tarifa normal para aparcar en este parking de unas 650 plazas será de 1,36 euros la hora, es decir, 0,022586 euros el minuto. Eso sí, los profesionales del SAS pueden conseguir una bonificación, pero no todos.

Esto se debe, según las fuentes consultadas por este periódico, a que solo 1.000 profesionales son los que conseguirán una bonificación y tendrán la opción de pagar 0,61 euros por hora, 0,010083 euros el minuto.

De igual forma, el uso de la bonificación está limitado, ya que al día solo podrán usarlo 163 usuarios. En ningún caso se reservarán plazas. El parking estará abierto las 24 horas todos los días del año.

Por tanto, una vez que el parking abra, un trabajador con un turno de 12 horas sin bonificación pagaría por esa jornada laboral 16,32 euros. En el caso de ser uno de los 1.000 bonificados y entrar al aparcamiento entre los 163 beneficiados de la jornada, tendría que abonar 7,32 euros.

Cabe señalar que este parking es la primera fase de la construcción Hospital Virgen de la Esperanza. La actuación respondía a la necesidad de liberar espacio para garantizar la continuidad de los trabajos de construcción en condiciones de seguridad y evitar interferencias en el desarrollo de la obra, considerada estratégica para la ampliación y modernización de la asistencia sanitaria pública en Málaga.

Esta situación ha creado controversia entre los trabajadores y pacientes del centro hospitalario. Así, Juan Ignacio Anguita, delegado del Sindicato de Enfermería SATSE y presidente de la Junta de Personal del Hospital Regional Universitario de Málaga apunta que no comprenden cómo pueden poner esos precios “desorbitados”, que al mes costaría unos 100 euros al mes.

Además, ha recordado que hasta ahora los trabajadores pagaban 0,80 euros al día por dejar su vehículo en el parking y ha hecho hincapié en que desde que comenzaron las obras del Virgen de la Esperanza los problemas para aparcar han aumentado, ya que tampoco disponían de las plazas del Materno Infantil hasta hace solo unas semanas.

Los trabajadores se concentraron hace unos días a las puertas de las antiguas urgencias del Hospital Civil y el Hospital Materno Infantil de Málaga por las “abusivas tarifas” de este aparcamiento provisional.

"Parking a precio de oro"

En este sentido, Regina Cora, trabajadora del hospital, asegura que esto es un “parking a precio de oro”. “Hay gente que trabaja 14 horas y otros 24 horas, ¿hay que hipotecar tu vida para trabajar? Los trabajadores llegan y tú te vuelves loco buscando aparcamiento”, señala la malagueña en una conversación con este periódico.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “hay pacientes que tienen que venir con dos personas para poder movilizar, ¿Cómo lo van a hacer?”. Hay trabajadores que se han comprado coches más pequeños, han tomado la decisión de ir a trabajar en bicicleta o en autobús. “Una compañera que vive en Cerrado de Calderón, aparca en La Malagueta y ahí coge un bus y viene al hospital”, añade.

Por su parte, Carmen Marín, que va al hospital desde Cártama, ha explicado que debe salir de su casa a las 6.45 horas para poder aparcar. “Entro a las 8.00 horas y salgo a las 22.00 horas y me van a cobrar más de 10 euros. Lo que antes pagábamos por un día ahora es a la hora”, remarca.

“Nos vamos a gastar más en el parking que en gasolina. Queremos un precio asequible. Esto es denigrante. Esos niños que tenemos ingresados, no se pueden quedar solos porque no se pueda aparcar, necesitamos un aparcamiento cerca”, incide.

Con Marín coincide Emilia Hurtado que ha decidido que no va a pagar ese precio y ha decidido ir en moto a trabajar. También critica que antes “se compartían abonos en los parking que al menos son techados, no como ahora” y añade que familiares que vengan a ver a un familiar enfermo pagarán ese precio porque “estarán desesperados” por aparcar y considera que esos precios son “inhumanos”.