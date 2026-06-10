Los médicos advierten sobre el sedentarismo y la mala alimentación viendo el Mundial de fútbol: "La trombosis del sofá"

Una ilustración de un aficionado viendo el fútbol en el sofá.

Las claves

Las claves Generado con IA Los médicos advierten que ver muchos partidos del Mundial sentado puede causar problemas de salud como obesidad, hipertensión, diabetes y trombosis venosa profunda, conocida como "trombosis del sofá". Se recomienda levantarse y caminar unos minutos cada hora durante los partidos, aprovechando descansos e interrupciones para activar la circulación de las piernas. Los expertos aconsejan priorizar el consumo de agua y evitar bebidas azucaradas, alcohólicas o estimulantes, además de optar por comidas ligeras y nutritivas en lugar de productos ultraprocesados. Mantener una rutina de sueño estable, hidratarse adecuadamente y evitar el exceso de cafeína y la mezcla de alcohol con bebidas energéticas son claves para disfrutar el Mundial de forma saludable.

Llega uno de los momentos más esperados por los amantes del fútbol: el Mundial. Este año, además, hay más selecciones que nunca y hay plataformas que retransmiten todos los partidos, 104 para ser exactos.

Es prácticamente imposible, por salud física y mental, ver todos los partidos. Pero si lo hiciera son más de 180 horas sentado en el sofá. Y eso puede provocar todo tipo de problemas de salud. Si lo acompaña también con comida basura, peor todavía.

Médicos del Hospital Vithas Málaga han enviado algunas recomendaciones para que se pueda disfrutar del Mundial y no morir en el intento.

La doctora Victoria Sánchez es la jefa de la Unidad de Medicina Interna de Vithas Málaga y subraya que pasar largas horas sentado sin interrupciones aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar problemas metabólicos ya que éste se enlentece (obesidad, hipertensión, diabetes…) y problemas circulatorios graves como la trombosis venosa profunda, una patología que en este contexto clínico se denomina coloquialmente como "trombosis del sofá" y que también podría definirse como el "síndrome de la clase turista" aplicado al salón de casa.

La doctora detalla que la inactividad prolongada ralentiza el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, lo que favorece la formación de coágulos que pueden derivar en complicaciones severas.

Para mitigar estos riesgos, la especialista recomienda “integrar pequeñas rutinas de movimiento durante el visionado de los encuentros. Es fundamental levantarse y caminar durante unos minutos cada hora, aprovechando los descansos o las interrupciones del juego para realizar estiramientos suaves que activen la circulación de las piernas y los tobillos”.

No es solo moverse. Es también comer y beber bien. En este sentido, la doctora aconseja priorizar el consumo de agua y evitar el abuso de bebidas azucaradas, alcohólicas o estimulantes, ya que estas últimas pueden contribuir a la deshidratación y aumentar la tensión cardiovascular en momentos de gran emoción.

En cuanto a la alimentación, la recomendación profesional se orienta hacia la planificación de comidas ligeras y nutritivas, sustituyendo los productos ultraprocesados por opciones más naturales que no sobrecarguen el sistema digestivo ni favorezcan el aumento de peso durante las semanas que dura la competición.

Carmen García es nutricionista de este hospital y va en la misma línea. “Recetas tan sencillas y apetecibles como, por ejemplo, nachos saludables con guacamole casero, patatas gajo con especias, mini brochetas de pollo y verduras o pizzetas integrales con ingredientes frescos son opciones deliciosas y también muy rápidas de cocinar”, expone.

Además de la alimentación, la hidratación y el descanso son pilares fundamentales para afrontar un Mundial tan exigente.

“Con partidos a diferentes horas, es crucial intentar mantener una rutina de sueño lo más estable posible y asegurar una ingesta adecuada de agua. Evita el exceso de cafeína y, especialmente, la combinación de alcohol con bebidas energéticas, ya que pueden tener efectos muy perjudiciales para tu salud cardiovascular y neurológica”, resalta la nutricionista.