La Rosaleda se convierte en el escenario del I Congreso de Salud, Formación y Deporte de UAX Mare Nostrum

Las claves

Las claves Generado con IA El 14 de mayo, el Estadio La Rosaleda acogerá el I Congreso de Salud, Formación y Deporte de UAX Mare Nostrum, reuniendo a profesionales de la salud, el deporte y la formación. El evento contará con la participación de Enrique Pérez y Borja Vivas, quienes debatirán sobre los retos en la gerencia de clubes profesionales. Habrá ponencias sobre medicina deportiva, gestión de lesiones y formación, destacando la intervención del doctor César Ramírez y una mesa redonda con exdeportistas y expertos en fisioterapia. Entre los participantes estarán Berni Rodríguez, Gonzalo de los Santos y Toni Pérez, quienes también estarán disponibles para atender a los medios de comunicación durante el congreso.

El Estadio La Rosaleda se convertirá el próximo 14 de mayo en el escenario del I Congreso de Salud, Formación y Deporte de UAX Mare Nostrum, una jornada que reunirá a profesionales del ámbito sanitario, deportivo y formativo para abordar los principales retos del deporte profesional, la medicina deportiva, la gestión de lesiones o la divulgación y formación en salud y rendimiento.

El evento, que se celebrará desde las 10.00 y hasta las 14:15 horas, contará con una charla inaugural impartida por Enrique Pérez, director general del Málaga CF y Borja Vivas, concejal de Deportes de Málaga, que abordarán ‘Los retos del presente y futuro en la gerencia de un club profesional’, mientras que el broche lo pondrá una entrevista con Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, sobre la vida ‘Más allá del fútbol’.

Entre los participantes, también estará el doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga y coordinador de los Servicios Médicos para el Málaga CF, quien impartirá una ponencia sobre La medicina del deporte y el entrenamiento invisible en el deporte profesional.

Para hablar sobre Lesiones y su gestión en el deporte de élite, la jornada contará también con una mesa redonda donde participarán los exdeportistas Berni Rodríguez y Gonzalo de los Santos; Alejandro Luque, catedrático de Fisioterapia de la Universidad de Málaga y profesor del Máster Universitario de Fisioterapia Deportiva en UAX, Pablo Campos, médico del primer equipo del Málaga y Alain Sola, readaptador y preparador físico de equipos como la Real Sociedad y el Real Madrid. Además, habrá tiempo para la divulgación de la mano de Toni Pérez, fisioterapeuta e influencer (@Fisioteduca).

Todos ellos estarán acompañados por el Dr. Rafael Ceballos, vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX Mare Nostrum, y por Raúl Notario, director de Deportes, Ciencias de la Actividad Física y Fisioterapia del Grupo UAX.

Durante el Congreso estarán disponibles para atender a los medios de comunicación y abordar estos temas los exdeportistas Berni Rodríguez y Gonzalo de los Santos y Toni Pérez, fisioterapeuta e influencer.