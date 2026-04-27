Málaga arranca la huelga de médicos con cifras dispares: de un seguimiento del 19% según la Junta al 58% del sindicato

Una de las pancartas de la huelga de médicos en Málaga. SMM

Las claves

Las claves Generado con IA Los médicos de Málaga se suman a la huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco, reclamando mejoras laborales y reconocimiento de la profesión. Existe una notable diferencia en los datos sobre el seguimiento de la huelga: la Junta cifra la participación en Málaga en un 19,63%, mientras que el sindicato la eleva al 58%. La huelga se extenderá hasta el 30 de abril, con una manifestación regional convocada en Málaga capital el miércoles 29. El recorrido de la manifestación comenzará en la plaza General Torrijos y terminará en la plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto contra el Ministerio de Sanidad.

Los médicos de toda España han vuelto a ser convocados a una huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco. A esta jornada se han unido los profesionales sanitarios malagueños, pero los datos de seguimiento son muy dispares.

Por un lado, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias sostiene que el paro general ha sido secundado, durante el turno de mañana, por el 19,63% de los facultativos. En cambio, desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) sostienen que el seguimiento ha sido del 58%.

Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio.

Estos son los datos de la primera jornada de esta nueva huelga nacional de médicos que se extenderá hasta el próximo jueves 30 de abril y tendrá una movilización en Málaga capital el miércoles 29.

Manifestación de médicos del próximo 29 de abril

El Sindicato Médico Andaluz celebrará una concentración y una manifestación regional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad en Málaga capital este miércoles 29 de abril, a las que están convocados todos los médicos y facultativos andaluces.

A las 11.00 horas comenzarán la concentración en la plaza General Torrijos, junto al antiguo Hospital Noble. Desde ese mismo punto partirá la manifestación a las 11.30 horas.

El recorrido que realizarán es el siguiente: Paseo del Parque, plaza de la Marina, Larios y plaza de la Constitución, cuya llegada se producirá sobre las 13.30 horas, aproximadamente.

En esta plaza, leerán un manifiesto contra el Ministerio y la ministra de Sanidad por parte del presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda.

Seguimiento huelga médicos en Andalucía

En concreto, según datos oficiales del SAS, por provincias, en Almería el seguimiento ha sido de un 24,67%; en Cádiz, del 19,42%; en Córdoba, del 12,34%; en Granada, del 19,04%; en Huelva, del 24,26%; en Jaén, del 13,21%; en Málaga, del 19,63% y en Sevilla, del 21,47%.