Benalmádena acoge el Festival Gastronómico solidario de la Asociación Benal-ELA el próximo 18 de abril

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Las claves Generado con IA El Recinto Ferial Los Nadales acogerá el Festival Gastronómico solidario de la Asociación Benal-ELA el 18 de abril. El evento, que tendrá lugar de 12:30 a 23:00 horas, busca recaudar fondos y visibilizar la situación de las personas afectadas por ELA. Habrá música en vivo, actuaciones de baile y barra con comida y bebida a precios populares, además de turrones solidarios. La recaudación irá destinada a apoyar la labor de la Asociación Benal-ELA y mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y sus familias.

El Recinto Ferial Los Nadales acogerá el próximo 18 de abril el Festival Gastronómico organizado por la Asociación Benal-ELA, una iniciativa solidaria que tiene como objetivo recaudar fondos y visibilizar la realidad de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:00 horas y está dirigido a toda la ciudadanía de Benalmádena, así como a visitantes que deseen sumarse a esta jornada de convivencia y compromiso social.

A lo largo del día, el festival ofrecerá una programación variada pensada para todos los públicos. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y actuaciones de grupos de baile, generando un ambiente festivo que combinará entretenimiento y solidaridad. Además, se habilitará una barra con comida y bebida a precios populares, facilitando el acceso a la oferta gastronómica para todos los asistentes. Como parte destacada de la iniciativa, se pondrán a la venta turrones solidarios.

La recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor que desarrolla la Asociación Benal-ELA en favor de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias. Esta acción se enmarca dentro de las actividades que la entidad impulsa para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA, así como para fomentar la concienciación social sobre esta patología.

Desde la organización se subraya la importancia de la implicación ciudadana en este tipo de iniciativas, que permiten avanzar en el apoyo a colectivos vulnerables y fortalecer el tejido social del municipio.

La Asociación Benal-ELA invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar activamente en este festival gastronómico solidario, contribuyendo con su asistencia a una causa de gran relevancia social y demostrando, una vez más, el carácter solidario de Benalmádena.