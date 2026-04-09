El Vithas Xanit Internacional cumple 20 años: celebra el aniversario de la primera cirugía a corazón abierto

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra su 20º aniversario desde la realización de su primera cirugía a corazón abierto. Durante estas dos décadas, el hospital ha permitido que miles de pacientes del sur peninsular accedieran a tratamientos cardíacos avanzados sin desplazarse a grandes capitales. El 23 de abril se celebrará una jornada conmemorativa con ponencias de expertos nacionales e internacionales, centrada en los avances y casos clínicos de cirugía cardiovascular. El hospital es referente regional en procedimientos cardíacos complejos, apostando por la tecnología de vanguardia y la atención personalizada al paciente.

El Hospital Vithas Xanit Internacional está de celebración. Este año se cumplen dos décadas desde que el centro hospitalario abrió sus puertas por primera vez y realizó su primera cirugía a corazón abierto, algo que marcó un antes y un después en el servicio orientado al bienestar del paciente.

Durante estos 20 años, miles de residentes de Almería, Granada, Málaga, la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla han podido acceder a tratamientos cardíacos y vasculares complejos sin necesidad de desplazarse a grandes capitales sanitarias, según han informado en un comunicado.



Con motivo de este aniversario, el hospital ha organizado una jornada conmemorativa que tendrá lugar el próximo 23 de abril, abierta tanto a profesionales como a ciudadanos. Durante el encuentro de entrada libre, que empezará a las cinco de la tarde, se presentarán avances, se revisarán casos clínicos y se celebrará un cóctel final junto al equipo.

La jornada, integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, será inaugurada por David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas. También contará con la intervención de Pedro José Navarro Merino, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, y José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional.



El programa reunirá a destacadas figuras nacionales e internacionales de la especialidad. Pedro Aranda, jefe de Cirugía Cardíaca Aórtica y Vascular del Hospital Vithas Xanit Internacional y organizador del evento, impartirá la ponencia “Lecciones de dos décadas de cirugía cardíaca privada”. Por su parte, Juanjo Gómez Doblas, jefe del Servicio de Cardiología del hospital, abordará los avances más recientes en cardiología.

Asimismo, Juan Luis Valverde, jefe del Servicio de Anestesia, profundizará en la seguridad anestésica aplicada a la cirugía cardíaca y José Joaquín Muñoz, radiólogo intervencionista de Vithas Xanit, expondrá las últimas técnicas de tratamiento de aneurismas complejos.

La jornada contará también con la participación de Frank Van Praet, referente europeo en cirugía robótica y cirugía keyhole, y de Robin Heijmen, experto en reparación valvular y aneurismas toracoabdominales. El encuentro concluirá con un homenaje a Manuel Concha.

20 años con un servicio de cirugía cardiovascular avanzada

Pedro Aranda destaca estos veinte años como un periodo marcado por la evolución constante, la mejora tecnológica y la consolidación de un equipo altamente especializado. “Desde 2005 hemos tratado a miles de pacientes de todo el sur peninsular que han podido beneficiarse de procedimientos complejos cerca de su entorno”, señala.

“La cirugía cardiovascular es una de las especialidades más complejas de la medicina, ya que requiere una coordinación perfecta entre anestesia, cirujanos, enfermería especializada, perfusionistas y UCI. Esa compenetración es uno de los pilares que nos ha permitido ofrecer estos tratamientos con seguridad y resultados estables a lo largo del tiempo”, añade.

En este sentido, Aranda subraya además la importancia de combinar tecnología de vanguardia con un trato cercano, humano y personalizado. El tamaño reducido y la cohesión del equipo permiten un acompañamiento continuo al paciente y su familia, con información clara y contacto diario durante todo el proceso quirúrgico.

El hospital se ha convertido en referencia regional gracias a su amplia cartera de procedimientos, que incluye cirugía aórtica compleja, cirugía vascular abierta y endovascular, reparación valvular, procedimientos transcatéter avanzados y técnicas mínimamente invasivas. Todo ello se complementa con una apuesta continua por la innovación, la incorporación de expertos internacionales y el desarrollo futuro de un quirófano híbrido.