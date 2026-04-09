Los trastornos mentales y los problemas circulatorios, las enfermedades con más hospitalizados en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA En 2024, casi 1,2 millones de personas fueron hospitalizadas en Málaga, siendo los trastornos mentales y las enfermedades circulatorias las principales causas de ingreso. Los trastornos mentales provocaron 349.747 estancias hospitalarias, destacando la esquizofrenia y trastornos relacionados con 188.615 ingresos. Las enfermedades del sistema circulatorio causaron 135.123 ingresos, seguidas de patologías digestivas (105.245) y respiratorias (93.514). La duración media de estancia fue de 7,98 días, pero los pacientes con trastornos mentales permanecieron ingresados una media de 105 días.

Cerca de 1,2 millones de personas estuvieron ingresadas en alguno de los hospitales de la provincia de Málaga durante el año 2024, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre las causas que han provocado estas estancias se encuentran los trastornos mentales, las enfermedades del sistema circulatorio, del aparato digestivo, del sistema respiratorio y neoplasias.

Los datos muestran que de las 1.196.937 estancias hospitalarias registradas en Málaga en 2024, 349.747 se debieron a que los pacientes padecían un trastorno mental, es decir, el 29,22%.

En este caso, la esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y los trastornos delirantes son los que más ingresos registraron (188.615). Así, otros trastornos mentales y del comportamiento llegaron a las 128.220 estancias.

Por otro lado, los pacientes que sufrieron alguna enfermedad del sistema circulatorio y estuvieron ingresados en Málaga ascienden hasta los 135.123. De cerca le siguen las estancias por patologías digestivas con 105.245 y las del sistema respiratorio con 93.514.

Las neoplasias, es decir, tumores tanto malignos como benignos, fueron la causa de 114.129 hospitalizaciones. Eso sí, en su mayoría eran neoplasias malignas, puesto que benignas solo tuvieron 756 ingresos.

Así, hubo 13.526 ingresados por tumores malignos de colon, recto y ano; 10.187 por neoplasias de tráquea, bronquios y pulmón; 4.543 de la vejiga; 3.227 de la mama; 2.741 de próstata y 1.748 de ovario.

Las enfermedades cerebrovasculares y las complicaciones del embarazo y parto también superaron los 40.000 ingresos. En concreto, la primera llegó a las 42.815 hospitalizaciones y las complicaciones en el embarazo fueron 42.611.

Por neumonía llegaron al hospital 28.856 personas; por septicemia 25.607; por una enfermedad hipertensiva 19.697; por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias 17.230; por una enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo 12.701; por diabetes mellitus 10.255; y por insuficiencia cardiaca 10.091.

Duración media de la estancia

Cabe señalar que la estancia media de los pacientes en los hospitales malagueños durante 2024 fue de 7,98 días.

Eso sí, los trastornos mentales son los que mantuvieron a los pacientes mayor tiempo ingresado con una media de 105 días, aunque aquellos pacientes que en concreto sufrieron esquizofrenia, un trastorno esquizotípico o un trastorno delirante estuvieron 202 días.

Otros trastornos mentales que tuvieron más de un mes a los pacientes ingresados fueron los del comportamiento debido al uso del alcohol con una hospitalización media de 42 días y los de demencia con 54 días de media.

Los que estuvieron enfermos de tuberculosis o de una infección del virus de la inmunodeficiencia humana llegaron a estar ingresados cerca de 17 días. De cerca le siguen los que padecieron una septicemia con 12 días.

Por otro lado, la estancia en los hospitales de los pacientes con tumores fue de 7,2 días, algo menos de aquellos que padecieron Covid 19 con 9,28 días.