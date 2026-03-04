El Vithas Xanit Internacional apuesta por la cirugía láser mínimamente invasiva para tratar hemorroides y fístulas

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional dispone de una unidad especializada en proctología para el tratamiento avanzado de hemorroides y fístulas. La unidad emplea cirugía láser de diodo, una técnica mínimamente invasiva que reduce el dolor postoperatorio y acelera la recuperación del paciente. El equipo médico realiza valoraciones personalizadas y utiliza tecnología de vanguardia para ofrecer tratamientos adaptados a cada caso. Además de hemorroides y fístulas, la unidad aborda enfermedades inflamatorias y de transmisión sexual, garantizando confidencialidad y atención de calidad.

El Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena dispone de una unidad especializada en proctología centrada en la detección rigurosa y el tratamiento avanzado de enfermedades anorrectales, entre ellas las hemorroides y las fístulas.

Para ello, incorpora procedimientos de última generación, como la cirugía con láser de diodo, que permiten intervenciones menos invasivas y con mejores resultados, según han informado a través de un comunicado.

Este servicio se distingue por su abordaje integral y adaptado a cada paciente, aunando la amplia experiencia de un equipo médico altamente capacitado con la aplicación de tecnología médica de vanguardia.

"La cirugía mínimamente invasiva con láser permite tratar de forma ambulatoria afecciones frecuentes como hemorroides, fístulas y sinus pilonidal, reduciendo significativamente el dolor postoperatorio y acortando los tiempos de recuperación", explica el doctor Francisco Javier Fernández García, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Tecnología láser para una recuperación más rápida

"El uso del láser de Diodo en la unidad de proctología permite realizar intervenciones precisas, con menor sangrado y una recuperación más cómoda. Esta técnica se ha consolidado como una alternativa eficaz frente a los métodos tradicionales, ofreciendo mejores resultados funcionales y estéticos", señala el doctor Luis Lobato, cirujano general y responsable de la Unidad de Proctología del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Además, la unidad aborda otras patologías como enfermedades inflamatorias y de transmisión sexual, que afectan tanto a hombres como a mujeres, garantizando un tratamiento confidencial y adaptado a cada caso.

Cada paciente es valorado de forma personalizada por un equipo multidisciplinar que diseña un plan terapéutico ajustado a sus necesidades. Además, las instalaciones del Hospital Vithas Xanit Internacional proporcionan un entorno seguro, favoreciendo una atención sanitaria de calidad.

Con esta nueva unidad de proctología, Vithas Xanit reafirma su compromiso con la innovación médica y el bienestar de sus pacientes, consolidándose como centro de referencia en la Costa del Sol para el tratamiento de patologías proctológicas.