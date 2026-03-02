Los universitarios de Málaga llamados a donar sangre: estos son los puntos de colecta habilitados en la provincia

Archivo - Detalle de la extracción de sangre en una imagen de archivo. Álex Zea - Europa Press - Archivo

Las claves nuevo Generado con IA La segunda fase de la Campaña Universitaria de Donación de Sangre y Médula Ósea comienza el 3 de marzo en Málaga. Unidades móviles del Centro de Transfusión visitarán 13 puntos de donación, la mayoría en campus universitarios, hasta el 25 de marzo. La campaña busca incentivar la donación en jóvenes universitarios para cubrir la necesidad diaria de 250 donaciones en Málaga. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud; no es necesario acudir en ayunas.

La segunda fase de la Campaña Universitaria de Donación de Sangre y Médula Ósea comienza este martes 3 de marzo. A esta colecta están convocados a donar sangre miles de universitarios de toda la provincia.

Para ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga ha organizado una serie de colectas que se llevarán a cabo en los distintos centros universitarios este martes y hasta el 25 de este mes de marzo, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Como en otras ocasiones, el CTTC cuenta con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), los cuales informarán y animarán a la donación a los estudiantes.

Así, las unidades móviles del Centro de Transfusión Sanguínea se desplazarán a 13 puntos de donación, once de ellos situados en los dos campus universitarios de la Universidad de Málaga en la capital (Teatinos y El Ejido), uno en Ronda, y otro punto en la Universidad Alfonso X el Sabio 'Mare Nostrum'.

Las colectas se desarrollarán en jornada de mañana o tarde. El Centro de Transfusión Tejidos y Células lleva a cabo todos los cursos esta campaña que convoca a donar sangre a miles de estudiantes de Málaga y en la que también se les ofrece la oportunidad de hacerse donantes de médula ósea.

El objetivo de la campaña es recibir las donaciones de la comunidad universitaria y así promover la donación para que sea habitual realizar este altruista y generoso acto y cubrir las necesidades de sangre y derivados en los hospitales de nuestra provincia.

En Málaga se necesitan 250 donaciones diarias para abastecer a los centros sanitarios y es que la sangre no se puede fabricar.

La Junta ha recordado que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, el único medio para conseguir sangre es que una persona done una pequeña cantidad de la suya de manera voluntaria y altruista.

Las donaciones de sangre salvan muchas vidas, es el caso de heridos en accidente de tráfico, el de personas que deben someterse a una intervención quirúrgica, un trasplante o un tratamiento, entre otros.

Desde el CTTC se recuerda que no se debe esperar a que haya una emergencia para acudir a donar. El fomento de la donación de sangre entre los jóvenes es un objetivo para el CTTC puesto que la media actual de la edad de los donantes es de cincuenta años, y es imprescindible el relevo con las nuevas generaciones.

Requisitos para ser donantes

Los requisitos para ser donante son sencillos: hay que estar en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pesar como mínimo 50 kilos, y tener buena salud. En el momento de la donación es imprescindible llevar el DNI o el pasaporte, y no es necesario estar en ayunas.

Horario de donaciones

Las unidades móviles iniciarán la ruta este martes, día 3 de marzo, en la Facultad de Ciencias, donde permanecerá en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; el miércoles, día 4, se desplazarán a la Facultad de Derecho con el mismo horario.

El día 5, jueves, será el turno de la Facultad de Económicas, donde las personas interesadas podrán acudir en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y el día 10 de marzo será la Facultad de Medicina la que se constituirá como punto de donación, también en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00.

El día 11 de marzo será el turno de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde la unidad móvil estará en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, trasladándose el día 12 de marzo a la Facultad de Psicología y Logopedia, donde el horario será de 09.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Los días 12 y 13 de marzo será el turno de Telecomunicaciones de Informática, manteniendo el día 12 el horario completo, de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, mientras que el día 13 marzo únicamente se podrán realizar donaciones en horario de mañana, de 09.00 a 13.30 horas.

Tras el fin de semana, la unidad móvil volverá al campus universitario de Teatinos, donde el día 16 de marzo se establecerá como punto de donación en la Facultad de Estudios Sociales y Marketing en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, para acudir los días 17 y 18 de marzo a la Escuela de Ingenieros Industriales, donde mantendrá el horario de mañana y tarde, de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

El día 19 de marzo las personas que quieran donar podrán hacerlo en la Escuela Universitaria de Enfermería 'Virgen de la Paz', en Ronda, en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas; y el día 23, el horario de donación establecido para el punto que estará situado en la Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum, será de 10.00 a 14.00 horas.

El día 24 de marzo será el turno de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se podrán realizar donaciones de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. La campaña finalizará el día 25 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo, donde se mantendrá el horario de donación de mañana y tarde.