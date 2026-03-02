Quirónsalud Málaga se corona como el mejor hospital privado de Andalucía y un referente internacional de la sanidad

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga ha sido reconocido como el mejor hospital privado de Andalucía y uno de los grandes referentes internacionales de la sanidad según el ranking World’s Best Hospitals 2026 de Newsweek. La evaluación para el ranking combina opiniones de miles de profesionales sanitarios de 32 países, indicadores de calidad hospitalaria, datos de seguridad, experiencia del paciente y la implantación de PROMs. Quirónsalud cuenta con once centros entre los cien mejores hospitales de España, diez de ellos en el ‘top 50’ nacional, incluyendo Quirónsalud Málaga en el puesto 36. En el ámbito internacional, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se mantiene entre los 170 primeros del mundo, y tres centros de Quirónsalud en Colombia también han sido destacados.

El Hospital Quirónsalud Málaga vuelve a coronarse como uno de los grandes referentes internacionales de la sanidad y el mejor hospital privado de Andalucía. Así lo han catalogado en el ranking World’s Best Hospitals 2026 elaborado por la revista Newsweek.

Esta clasificación se construye a partir de un amplio proceso de evaluación que combina la opinión de decenas de miles de profesionales sanitarios de 32 países con otras métricas a las que en esa octava edición se ha otorgado mayor relevancia, como los indicadores de calidad hospitalaria, datos de seguridad y experiencia del paciente y una encuesta sobre la implantación de PROMs (Patient Reported Outcome Measures).

El informe incorpora también el listado de los 100 mejores hospitales de cada país. En España, Quirónsalud cuenta con once centros entre los más destacados, diez de ellos situados en el ‘top 50’ nacional, según han explicado en un comunicado.

En concreto son Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (9º), Hospital Ruber Internacional (14º), Centro Médico Teknon (16º), Hospital Quirónsalud Barcelona (20º), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (29º), Hospital Universitari Dexeus (31º), Hospital Universitari Sagrat Cor (35º), Hospital Quirónsalud Málaga (36º), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43º), Hospital Universitario Rey Juan Carlos (48º) y Hospital Universitario La Luz (92º).

En el ranking global de los 250 mejores hospitales del mundo figura, un año más, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se mantiene entre los 170 primeros y continúa siendo uno de los doce centros españoles incluidos en este listado internacional.

Además, por cuarto año consecutivo, Newsweek publica el ranking de los mejores hospitales de Colombia, donde figuran tres centros de la red de Quirónsalud en el país: Centro Médico Imbanaco (6º), Clínica Medellín (25º) y Clínica del Prado (35º).