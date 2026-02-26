El hospital Vithas Xanit Internacional, entre los mejores del mundo por cuarto año consecutivo

Las claves nuevo Generado con IA El hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Valencia 9 de Octubre han sido incluidos por cuarto año consecutivo en el ranking World’s Best Hospitals 2026 de Newsweek y Statista. La evaluación se basa en recomendaciones de profesionales, encuestas de pacientes e indicadores objetivos de calidad asistencial, abarcando hospitales de 32 países. Vithas Xanit Internacional destaca por su tecnología avanzada, como el robot quirúrgico Da Vinci, y mantiene la acreditación Joint Commission International por cuarta vez. Vithas Valencia 9 de Octubre atiende a más de 350.000 pacientes al año, cuenta con amplias instalaciones y unidades especializadas, y figura entre los hospitales privados más prestigiosos de España.

Los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Valencia 9 de Octubre han sido incluidos de nuevo en el ranking World’s Best Hospitals 2026, elaborado por la revista Newsweek en colaboración con la firma internacional de análisis de datos Statista. Ambos centros consolidan así, por cuarto año consecutivo, su posición entre los hospitales de referencia a nivel internacional.

La clasificación evalúa hospitales de 32 países a partir de cuatro criterios principales: las recomendaciones de profesionales sanitarios y directivos, las encuestas de satisfacción de pacientes y diversos indicadores objetivos de calidad asistencial.

El director gerente de Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas, ha señalado que la presencia continuada en este ranking refleja “la excelencia clínica del hospital y su compromiso con la mejora continua”, destacando que la metodología combina la valoración profesional, la experiencia del paciente y métricas objetivas.

Por su parte, el director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, el doctor José Luis Rey, ha afirmado que este reconocimiento “refuerza el compromiso con la calidad asistencial y la seguridad del paciente”, y subraya el papel clave de los profesionales sanitarios en la consolidación de este posicionamiento.

El Hospital Vithas Xanit Internacional dispone de una plantilla de más de 800 profesionales en Benalmádena, de los cuales cerca de 300 son médicos, y ofrece más de 40 especialidades. El centro cuenta con tecnología avanzada, como el robot quirúrgico Da Vinci y sistemas de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico.

Asimismo, el hospital mantiene la acreditación de la Joint Commission International (JCI), uno de los estándares más exigentes a nivel mundial en materia de calidad y seguridad del paciente, que ha renovado por cuarta vez consecutiva.

Coincidiendo con su 20 aniversario, el centro ha sido reconocido también como el hospital con mejor reputación de la sanidad privada de Málaga, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud, uno de los principales estudios sobre el sector sanitario en España.

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre cuenta con más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones y atiende cada año a más de 350.000 pacientes. El centro ofrece todas las especialidades médico-quirúrgicas y dispone de unidades especializadas como Medicina Nuclear, Coloproctología y Endoscopias Digestivas, Oncología y Cardiología Infantil, Fetal y Hemodinámica Pediátrica.

Además, el hospital utiliza el robot Da Vinci en intervenciones de cirugía urológica, digestiva y bariátrica, reforzando su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la práctica clínica.

Según el ranking Merco, el centro ocupa el décimo puesto entre los hospitales privados con mayor prestigio en España, mientras que su servicio de urgencias se sitúa en la sexta posición a nivel nacional, tanto en el ámbito público como privado.