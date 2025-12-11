Los médicos de Málaga siguen en la lucha: más de 500 profesionales paran el tráfico de la avenida Carlos Haya

Los médicos de Málaga en la concentración de este jueves. Sindicato Médico de Málaga

Los médicos siguen luchando por conseguir un nuevo Estatuto Propio en el que se les tenga en cuenta, tal y como han asegurado en cada una de sus protestas. El seguimiento del paro, según el Sindicato Médico de Málaga, ha sido del 85%, la Junta de Andalucía lo cifra en el 36,71%.

Así, más de 500 profesionales se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga, paralizando el tráfico de la avenida Carlos Haya, al grito de “horas trabajadas, horas cotizadas”.

En este sentido, Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha vuelto a incidir en que ir a la huelga no está en su ADN, pero han sido “obligados” a llegar a esta situación.

Eso sí, ha remarcado que lo que quieren es que la sociedad sea consciente de que lo que quieren es luchar por tener unas condiciones dignas de trabajo para poder atenderlos con calidad.

Sus reivindicaciones “van orientadas al mejor ejercicio médico”. Quieren lograr un mejor Estatuto Marco, entre las que se encuentran la regulación de las guardias; trabajar para proteger a los médicos y que no se produzcan agresiones.

Además, también quieren que se creen medidas para lograr que los médicos no dejen el país; que no haya incompatibilidad ni limitación entre el ejercicio público y privado; matizar y actualizar la carrera profesional; y favorecer que los médicos se formen.

La última movilización es este viernes 12 de diciembre a las 11.30 horas. Los médicos volverán a concentrarse en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Málaga durante 30 minutos.