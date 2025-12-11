La Fundación Olivares y Quirónsalud Málaga llevan la ilusión de la Navidad a sus pacientes con un concierto

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación Olivares y Quirónsalud Málaga organizaron un concierto navideño para pacientes, familiares y personal del hospital. La cantautora malagueña Belén Navarro ofreció el concierto, acompañándose de voz, guitarra y piano, recorriendo las habitaciones de la planta de Oncología. La iniciativa forma parte del convenio de colaboración vigente desde 2019 entre ambas entidades para apoyar emocionalmente a pacientes con cáncer y sus familias. Quirónsalud Málaga reafirma su compromiso con la salud y la humanización del trato al paciente, generando alianzas con asociaciones que visibilizan enfermedades.

La Navidad ha llegado al Hospital Quirónsalud Málaga. Así lo confirmaron durante la tarde de este pasado miércoles 10 de diciembre todos los pacientes ingresados, familiares y empleados en el centro sanitario con un concierto navideño en el que participó la cantautora malagueña Belén Navarro, que deleitó con voz, guitarra y piano.

Esta actividad musical la organizaron la Fundación Olivares y Quirónsalud Málaga. Además, forma parte de las iniciativas organizadas por ambas entidades en base al convenio de colaboración que mantienen desde 2019.

El salón de actos Dra. Villalta del Hospital Quirónsalud Málaga acogió el inicio del concierto, que se convirtió en itinerante, recorriendo las habitaciones de pacientes ingresados en la planta de Oncología.

Desde Quirónsalud recuerdan en un comunicado que la Fundación Olivares nació para brindar acompañamiento y apoyo emocional a pacientes y familias que están pasando por un proceso oncológico, fundada por Andrés Olivares a raíz de perder a su hijo de nueve años por una leucemia.

Así, la Fundación Olivares tiene como finalidad el ayudar a mitigar la ansiedad, el miedo y los trastornos que experimentan los niños y sus familiares al actuar contra una enfermedad como el cáncer.

Por su parte, la razón de ser del Hospital Quirónsalud es la salud de las personas, ofreciendo al paciente y a sus familias el trato más cercano, humano y personalizado posible para satisfacer todas sus necesidades y demandas.

De la misma forma, Quirónsalud Málaga tiene el objetivo de contribuir a la mejora social, participando y generando alianzas con las principales asociaciones de pacientes y entidades que luchan por dar visibilidad a enfermedades y sus necesidades.