Descubren que el ayuno supera a la dieta para perder peso: "Es extraordinariamente prometedor"

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio del IBIMA demuestra que el ayuno en días alternos y la restricción horaria tardía son más eficaces para perder peso que la dieta hipocalórica convencional. En el ensayo participaron 160 personas con obesidad, que siguieron diferentes regímenes: dieta cetogénica, ayuno alternante, restricción horaria y dieta baja en calorías. Los grupos de dieta cetogénica y ayuno alternante lograron una mayor pérdida de peso, con una media de 11,9 kilos y 3,14 kilos más que la dieta clásica, respectivamente. No se registraron efectos adversos relevantes en las alternativas de ayuno, consideradas seguras y aplicables a corto plazo bajo supervisión profesional.

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) Plataforma BIONAND ha identificado que el ayuno en días alternos modificado y la restricción horaria tardía son más eficaces para perder peso que la dieta hipocalórica convencional.

El estudio, publicado en BMC Medicine y coordinado por el Dr. Francisco J. Tinahones, director científico de IBIMA y responsable del grupo “Obesidad, Diabetes y sus Comorbilidades”, analizó distintas estrategias nutricionales innovadoras frente a la obesidad, un problema que podría afectar al 50 % de la población mundial en la próxima década.

Durante tres meses, 160 participantes con obesidad siguieron diferentes regímenes: una dieta cetogénica, ayuno en días alternos, alimentación con restricción de horario temprana o tardía y una dieta hipocalórica tradicional. Se trata de uno de los primeros ensayos que compara directamente estos modelos bajo estrictas condiciones de control calórico.

Los resultados revelaron un cambio de paradigma. Los grupos sometidos a dieta cetogénica o ayuno alternante presentaron una pérdida de peso significativamente superior a los del grupo control.

Los primeros redujeron su peso en una media de 11,9 kilos, mientras que quienes siguieron ayuno alternante lograron 3,14 kilos más que los que realizaron una dieta baja en calorías clásica.

Además, la reducción de masa grasa fue más pronunciada en los grupos de ayuno alternante y de restricción horaria tardía, sin registrarse efectos adversos relevantes. Esto sugiere que ambas alternativas son seguras y aplicables a corto plazo bajo supervisión profesional.

“Estos hallazgos son extraordinariamente prometedores y nos brindan nuevas herramientas en la lucha contra la obesidad”, destaca el Dr. Tinahones. Según el investigador, los resultados “invitan a ampliar el abanico de enfoques nutricionales, adaptándolos a las características y necesidades de cada paciente”.

La coinvestigadora principal, la Dra. Isabel Moreno-Indias, insiste en “la importancia de contar con supervisión médica y nutricional ante cualquier cambio dietético” y en la necesidad de “evaluar la sostenibilidad y seguridad de estos enfoques a largo plazo”.