Josefina, cardióloga de Málaga, “La falta de vitamina D es un factor de riesgo para la diabetes y la obesidad”

Las claves nuevo Generado con IA La falta de vitamina D aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes y obesidad, además de afectar la salud ósea, muscular y el sistema inmunitario. Exponerse al sol entre 10 y 20 minutos, dos o tres veces por semana, es suficiente para sintetizar vitamina D; la dieta y la suplementación pueden ser necesarias en casos de déficit. Durante el embarazo y la lactancia, los requerimientos de vitamina D aumentan, siendo esencial para el desarrollo óseo y neurológico del bebé y la inmunidad de madre e hijo. La deficiencia prolongada de vitamina D puede favorecer la aparición de osteoporosis, fracturas y raquitismo en niños.

Como sucede cada invierno, las horas de luz se reducen, por lo que la población reduce en gran medida su exposición solar y como consecuencia se pierde vitamina D, conocida como la “vitamina del sol”.

Ante esta situación, los hospitales Vithas en Andalucía —Vithas Xanit Internacional, Vithas Granada, Vithas Málaga, Vithas Sevilla y Vithas Almería— recuerdan la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D para prevenir problemas óseos, inmunitarios y metabólicos.

La vitamina D es esencial para la salud ósea y muscular, pero también cumple un papel clave en la regulación del sistema inmunitario. Además, la falta de ella es un factor de riesgo de la hipertensión, la diabetes y la obesidad.

En este sentido, Paco Miralles, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, asegura en un comunicado que esta vitamina “ayuda a activar nuestras defensas frente a virus y bacterias y evita respuestas inflamatorias excesivas que pueden dañar los tejidos”.

Además, sostiene que niveles bajos se asocian a mayor riesgo de infecciones respiratorias, mientras que la suplementación controlada puede reducir este riesgo en personas con déficit marcado.

Cómo mantener niveles adecuados de vitamina D

Por su parte, desde Vithas Almería, el nutricionista José Luis Esteller recuerda que “con apenas entre 10 y 20 minutos de exposición solar directa dos o tres veces por semana suele ser suficiente para sintetizar vitamina D, aunque factores como la edad, la latitud o el tono de piel influyen”.

En este punto, incide en que, cuando la exposición solar es insuficiente, la dieta y la suplementación supervisada son claves. Por ello, recomienda alimentarse de pescados grasos, huevos, lácteos fortificados y setas expuestas a luz ultravioleta, que ayudan a mantener niveles adecuados.

Por otro lado, desde Vithas Málaga se pone el foco en la relación entre vitamina D y salud cardiovascular. Josefina Pinedo, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Vithas Málaga, explica que “en los últimos años hemos visto cómo la vitamina D también juega un papel relevante en la salud cardiovascular, y es que su deficiencia está vinculada a factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la obesidad”.

“Mantener unos niveles adecuados contribuye a un mejor control de la presión arterial, ayuda a regular la inflamación y puede favorecer una función vascular más saludable”, remarca.

Eso sí, remarca que “aunque no es un tratamiento por sí mismo, sí se considera un factor complementario importante dentro de un estilo de vida cardiosaludable. Por eso recomendamos vigilar sus niveles, especialmente en personas con riesgo cardiovascular”.

Vitamina D en embarazo, lactancia y riesgos del exceso

En etapas como el embarazo y la lactancia, los requerimientos aumentan. “La vitamina D desempeña un papel fundamental durante el embarazo y la lactancia, ya que contribuye al correcto desarrollo óseo y neurológico del bebé, además de favorecer el buen funcionamiento del sistema inmunitario tanto de la madre como del recién nacido, según Amelia Vizcaíno, coordinadora de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Granada.

Por ello, asegura que “en estas etapas, los requerimientos aumentan, por lo que es esencial mantener unos niveles adecuados mediante una exposición moderada al sol, una dieta equilibrada y, en caso necesario, suplementación controlada”.

Por su parte, Ana Luengo, coordinadora de Urgencias en Vithas Sevilla, advierte que “una carencia prolongada compromete la función inmunitaria y favorece la aparición de osteoporosis, fracturas y raquitismo en niños”.