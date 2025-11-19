Abren 117 puntos de vacunación para los 'Miércoles sin cita' en Málaga: 216.500 personas ya están protegidas de la gripe

Las claves nuevo Generado con IA La provincia de Málaga ha habilitado 117 puntos para vacunarse sin cita los miércoles, facilitando el acceso a la vacuna de la gripe y COVID a toda la población. Más de 216.500 personas ya han sido vacunadas contra la gripe en Málaga, situando a la provincia como la segunda en Andalucía con más vacunados. Durante los 'Miércoles sin cita', pueden vacunarse tanto los grupos diana como convivientes de mayores de 60 años, menores de 5, embarazadas y personas con patologías crónicas. En Andalucía, el 35% de la población diana ha recibido la vacuna de la gripe, destacando una alta cobertura en residencias de mayores y entre profesionales sanitarios.

La campaña de vacunación de la gripe y el covid sigue inmunizando a la población en toda Andalucía. Así, hasta ahora ya han sido más de 216.570 las personas que se han vacunado de la gripe en Málaga.

Estos hacen que la provincia sea la segunda de Andalucía con más personas vacunadas, según los datos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Para que todos los malagueños, sin importar su edad, puedan vacunarse, la Junta de Andalucía ha creado los Miércoles sin cita. En Málaga hay 117 puntos habilitados para que los malagueños puedan acudir a vacunarse.

Durante los miércoles de vacunación sin cita, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas.

En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe y/o COVID a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. Además, desde el SAS se van a empezar a enviar SMS a la población diana pendiente de vacunación, para recordar la importancia de protegerse y estar vacunados.

Junto a la vacuna, las principales recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

Vacunados en Andalucía

Por provincias, en Almería se han vacunado ya 108.106 personas, 156.137 en Cádiz, 145.445 en Córdoba, 156.945 en Granada, 74.636 en Huelva, 126.083 en Jaén, 216.572 en Málaga y 296.727 en Sevilla.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha destacado también que “un total de 1.280.651 andaluces han recibido ya la vacuna de la gripe, es decir, que hemos alcanzado en estos momentos una cobertura del 35% de la población diana”.

En el grupo de mayores de 60 años, un total de 840.567 se han vacunado ya frente a la gripe. Y en el grupo de los mayores de 70 años, 370.886 lo han hecho también ya frente al COVID. Datos que representan una cobertura del 37,9 y 29,8%, respectivamente.

Además, 273.229 personas mayores de 80 años se han vacunado frente a la gripe, y en esta franja de edad, un total de 187.963 se han vacunado frente al COVID, lo que equivale a una cobertura del 60,0% y el 37,2%.

Otro dato que, ha asegurado el consejero de Sanidad, “invita al optimismo” está en las residencias de mayores, donde se ha alcanzado el 87,8% de la cobertura con la administración de 31.686 dosis frente a la gripe, y 28.482 dosis frente al COVID, con un 79% de cobertura.

En lo que se refiere a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, 44.366 han recibido ya la vacuna de la gripe hasta alcanzar el 31,8% de cobertura.