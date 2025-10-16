Aumentan los casos de ansiedad entre jóvenes: psicólogos de Málaga alertan que viven de manera "acelerada"

La ansiedad y los problemas de salud mental entre los jóvenes siguen en aumento. Los ritmos de vida acelerados, la presión académica y social, y la falta de tiempo para el descanso están generando una gran preocupación entre los profesionales de la psicología, especialmente por el repunte de las conductas suicidas en edades cada vez más tempranas.

Mariela Checa, decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), advierte de esta tendencia y subraya la importancia de acudir al psicólogo sin esperar a que el malestar se agrave.

Cabe recordar que el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial que afecta a personas de todas las edades y contextos. En Málaga, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 volvieron a incrementarse los casos.

En cuanto a número de fallecidos, durante 2024, según el INE, se suicidaron en Málaga 168 personas, de las cuales 136 eran hombres y 32 eran mujeres, siendo esta la tercera cifra más alta de los últimos cinco años.

La profesional de la psicología incide en que “los estilos de vida que estamos teniendo ahora potencian que haya un mayor nivel de arousal, lo que lleva a una mayor probabilidad de tener o de no regular bien esos niveles y de sufrir ansiedad”.

Por ello, considera fundamental que la población debe saber identificar cuáles son los factores que influyen y determinan que una persona pueda desarrollar conductas suicidas, especialmente en adolescentes.

Esto es algo que a los profesionales de la psicología les preocupa y en el caso de Málaga han observado un aumento del número de casos de jóvenes con conductas suicidas. “Es una población que, por la edad que tiene, está en un momento vital, donde deben disfrutar, tener motivaciones y metas, y que haya aumentado en estas edades nos preocupa porque queremos ayudar y colaborar en que este problema social lo podamos entre todos prevenir”.

En este sentido, recomienda que todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más mayores, acudan al psicólogo si lo ve necesario porque de manera individual “no tenemos las herramientas suficientes” para poder abordar estos problemas.

Por lo que en el momento en que vean que no pueden hacer frente a estas dificultades de una forma saludable y los está desbordando, hay que acudir a un profesional”.

Eso sí, hace hincapié en la importancia de acudir a un psicólogo real y no recurrir a aquellos que intentan trabajar como profesionales sin título o a la inteligencia artificial. “Cuando me caigo y me rompo un tobillo, no se me ocurre ir al cardiólogo, voy a un traumatólogo. En este caso es igual”, añade.

Cierto es que muchos niños no saben pedir ayuda, por tanto, es tarea de los adultos identificar si los pequeños o adolescentes necesitan acudir a un psicólogo. Según explica, han dado herramientas a los profesionales de la educación "para que puedan identificar aquellos factores que pueden suponer algún riesgo o problema para sus adultos y los derive a un profesional”.

Además, remarca que las familias tienen un papel fundamental porque son el “primer sistema de pertenencia” de los niños y el segundo es la escuela, ya que son los espacios en los que los adolescentes pasan más tiempo.

Falta de profesionales

Algo que también preocupa a esta profesional de la psicología es lo difícil que es en ocasiones que una persona pueda acudir a un psicólogo. La media en Andalucía es de 3,5 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes. “Somos la ratio más baja a nivel nacional y europeo y tampoco se prevé que vaya a haber un aumento”, sostiene.

Como resultado, el hecho de tener que acudir a un psicólogo por la sanidad privada en vez de por la pública, hace que muchos “lleguen a pensar que la salud mental no es un derecho, sino un privilegio”, pero Checa deja claro que no porque cuidar la salud mental es un derecho de todos los ciudadanos.