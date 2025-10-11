Victoria Morales espera sus resultados del cribado de cáncer de mama en Málaga: “Me lo hicieron en mayo y no sé nada”

Montaje de una foto de Victoria Morales y la concentración de este viernes en Málaga (Álex Zea-Europapress).

La lista de mujeres que están siendo informadas de que las pruebas que se realizaron en un cribado de cáncer de mama en el que participaron y los resultados fueron no concluyentes aumenta en Málaga. La malagueña Victoria Morales se encuentra en el grupo que se hizo una mamografía hace poco y todavía no tiene una respuesta, ni buena ni mala.

El pasado mes de mayo, tras cumplir los 50 años, participó en el cribado de cáncer de mama. Ahora, tras cinco meses de espera, no ha recibido ni una carta ni una llamada informándole de los resultados de la mamografía.

Su incertidumbre es grande porque tiene un nódulo que es acuoso, pero “por ahora”, según explica a EL ESPAÑOL de Málaga. Ese nódulo provocó que en 2022 le hicieran una mamografía acompañada de una ecografía.

De las pruebas de hace tres años recibió respuestas, “sin embargo en este cribado todavía no me han contestado".

En este sentido, Morales expone que comprende cómo se sienten las mujeres que "no saben qué resolución tiene su mamografía, si está todo bien y solo la tienen que citar para la próxima revisión o no”. Además, incide en que esa situación es la que está viviendo en primera persona.

Miedo, incertidumbre y preocupación, esto es lo que siente esta malagueña que cree que esto está ocurriendo por “una pérdida absoluta de la gestión del modelo sanitario porque no nos está garantizando el derecho a la salud y eso es un problema”.

Concentración en Málaga

Unas 300 personas, según la Policía Nacional, cortaron el pasado viernes la calle Córdoba del centro de la capital para exigir soluciones ante una situación “que se podría haber evitado”.

Todos con el mismo objetivo: exigir a la Junta de Andalucía "que garantice que cada mujer reciba la atención que merece, que ninguna mujer más tenga que conocer su cáncer por un error que se podría haber evitado", según han declarado en el manifiesto elaborado por la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma).

En este sentido, María Adela García, vicepresidenta de Asama, aseguró que cada día reciben nuevas llamadas de muchas mujeres que forman parte de ese grupo en el que los resultados de la mamografía fueron no concluyentes.

Por su parte, Carmen Doncel, presidenta de Asamma, señaló que este fallo en el cribado "no es un fallo puntual, es solamente una de las cosas que en algún momento tenía que explotar". Todo, según ella, porque "el SAS está externalizando muchos servicios, entre ellos el cribado".