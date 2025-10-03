Huelga de médicos en Málaga contra el nuevo Estatuto Marco: "Nuestro trabajo vale demasiado como para rendirse"

Este viernes, los médicos de Málaga han vuelto a salir a la calle para manifestarse en contra del anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que "ignora la realidad de la profesión". 5.700 profesionales estaban llamados a esta huelga, que ha conseguido un seguimiento de más del 80% en la mayoría de centros sanitarios de la provincia, según han confirmado desde el Sindicato Médico de Málaga.

La concentración ha comenzado a las 11.00 horas en la plaza del General Torrijos, delante del Hospital Noble de Málaga, en una comitiva que ha recorrido el Paseo del Parque y ha finalizado en la plaza de la Marina, donde han intervenido varios médicos.

El objetivo principal de los médicos es conseguir un Estatuto Marco propio que cumpla con todas sus exigencias, "que reconozca nuestras responsabilidades y que nos permita trabajar con dignidad".

Pedro J. Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha detallado que la singularidad de los médicos "es totalmente distinta". "Todas las profesiones sanitarias suman, pero está claro que lideran los médicos y por eso necesitamos nuestro propio estatuto", ha añadido entre aplausos de los manifestantes.

"Pedimos que incluyan medidas que retengan el talento, que nos protejan frente a las agresiones, que vayan encaminadas a la conciliación y que contemplen unas jornadas laborales y de guardia que no pongan en riesgo nuestra salud y por supuesto que ese tiempo trabajado cuente como tiempo cotizado", ha apuntado Navarro.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha asegurado que los médicos "llevamos demasiado tiempo trabajando en condiciones que ningún otro colectivo aceptaría: jornadas de 24 horas continuas, mal pagadas, y descansos que ni siquiera alcanzan a reponernos".

"Y lo peor, todo ese esfuerzo, esas noches sin dormir, esas guardias que nos destrozan física y emocionalmente, ni siquiera se reconocen como tiempo trabajado para la jubilación. Ahora, además, nos quieren devaluar nuestra formación, equiparando a categorías inferiores con la nuestra", ha añadido.

Concentración en la plaza de la Marina.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha asegurado que "no pedimos privilegios, pedimos justicia. Que se reconozca lo que hacemos día a día, lo que llevamos años entregando".

"Sigamos juntos, sigamos firmes, sigamos luchando, porque nuestra dignidad, nuestro trabajo y nuestro futuro valen demasiado como para rendirse, por un Estatuto Marco propio para los facultativos", ha finalizado Martín, entre aplausos.

Seguimiento de la huelga

Según los datos del SMM, la huelga de médicos en Atención Primaria en la provincia de Málaga ha tenido un seguimiento de entre el 80 y el 90%.

En los hospitales de la provincia, el Hospital Materno Infantil ha registrado entre un 90 y un 95%; y el Hospital Civil, el Hospital Regional de Málaga, el Hospital Clínico de Málaga, el Hospital de Ronda y el Hospital de Antequera han alcanzado un 85%.

El Hospital de la Axarquía se ha situado en un 80%. Por su parte, en el Hospital Costa del Sol de Marbella, la huelga ha sido secundada en urgencias en un 50%, mientras que en el resto de especialidades el seguimiento ha sido del 100%.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos para este viernes por la huelga convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SPM) y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

Esos servicios serán como los de un domingo o festivo en el caso de Atención Primaria y de un festivo en el caso de las Urgencias Extrahospitalarias.