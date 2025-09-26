Las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte: "La mayoría de casos podrían evitarse"

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España con más de 120.000 fallecimientos anuales. Esto supone que una de cada cinco muertes prematuras es causada por una patología de este tipo y en la mayoría de los casos se pueden prevenir.

Ante esta situación y con motivo del Día Mundial del Corazón, los hospitales Quirónsalud en Andalucía -Quirónsalud Málaga, Marbella, Campo de Gibraltar, Córdoba, Huelva e Infanta Luisa, Sagrado Corazón y Materno-Infantil, en Sevilla- se suman a la campaña de la Federación Mundial del Corazón bajo el lema Muévete por tu corazón, con el fin de concienciar de que pequeños cambios en el estilo de vida tienen un gran impacto en la salud del corazón.

Las patologías del corazón afectan de manera distinta a cada persona, pero comparten un origen común: los factores de riesgo. Así lo asegura Manuel Ruiz, jefe de Cardiología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, “la diabetes, la hipertensión y la obesidad son enemigos silenciosos que aceleran el desgaste del corazón. Combatir el tabaco, el alcohol y el sedentarismo es una medida sencilla que salva vidas”.

Por su parte, el cardiólogo José María García de Veas, de Quirónsalud Marbella, sostiene que “el ejercicio es fundamental para la salud, pero con moderación, pues puede implicar ciertos riesgos, ya que pone a prueba a nuestro organismo y, en especial, a nuestro corazón. En algunos casos, esta exigencia puede llevarlo al límite de sus capacidades”. Por eso, los chequeos cardiológicos son imprescindibles para practicar deporte de forma segura.

Cuando las patologías ya están presentes, el diagnóstico precoz es determinante. Para ello, las revisiones periódicas, especialmente si se tienen antecedentes familiares o varios factores de riesgo, son vitales. Y ante señales de alarma, hay que buscar atención de inmediato.

El doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga incide en que ante síntomas de urgencia vital como “dolor u opresión en el pecho más de 10-20 minutos en reposo; falta de aire intensa, desmayo, sudor frío, palidez; dolor que se irradia a brazo izquierdo, mandíbula o espalda y no cede…, debemos llamar de inmediato a los servicios de emergencia, al 112 o al 061”, porque podemos estar ante un infarto.

Además, el doctor Fernando López, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Huelva, establece también como grupos poblacionales prioritarios para someterse a un examen cardiológico a “pacientes que ya hayan desarrollado enfermedad vascular; aquellos a quienes, en algún reconocimiento rutinario se les haya detectado alguna anomalía o alteración en el electrocardiograma, se haya detectado un soplo o alguna alteración de la silueta cardíaca en una radiografía de tórax; personas en quienes se haya documentado en analítica sanguínea, elevación de niveles de lípidos o de glucemia/hemoglobina glicada; o pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria crónica o autoinmune y oncológicos”.

Otras complicaciones, como las arritmias, pueden ser más difíciles de identificar. Y es que el doctor Juan Manuel Fernández, coordinador de la Unidad de Arritmias de Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Hospital Quirónsalud Huelva, explica que “una arritmia es toda alteración del ritmo cardíaco que puede provocar una perturbación en el funcionamiento del corazón, pudiendo provocar síncopes, insuficiencia cardíaca, ictus, embolias en otras partes del cuerpo o, incluso, la muerte súbita".

Cabe señalar que una enfermedad cardiovascular que especialmente condiciona la vida diaria de los pacientes es la insuficiencia cardíaca. En España afecta ya a entre 700.000 y 800.000 personas y su prevalencia alcanza hasta un 16% en mayores de 75 años. Cada año, provoca más de 110.000 hospitalizaciones, una cifra que ha aumentado un 22% en la última década.