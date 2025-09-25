Casi 12.000 malagueños serán diagnosticados de cáncer en 2030: "La investigación es el camino para la supervivencia"

El número de diagnósticos de cáncer en Málaga aumenta cada año. Ante esta situación, la investigación se presenta como la herramienta fundamental para combatir la enfermedad y avanzar en la mejora de la supervivencia, según la Asociación Contra el Cáncer en Málaga.

Tan solo el año pasado en Málaga se diagnosticaron 10.044 nuevos casos de cáncer y, según el Observatorio Contra el Cáncer, para 2030 estiman que en la provincia se producirán 11.813 nuevos diagnósticos de cáncer.

Los datos también revelan que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Esto se traduce en que en 2030 se espera que haya un nuevo diagnóstico cada 2 minutos. Por ello, la AECC remarca que solo gracias a la investigación se podrá superar el 70% de supervivencia en 2030.

En este sentido, Joaquín Morales, presidente de la AECC en Málaga, ha hecho hincapié en la importancia que tiene seguir investigando contra el cáncer para que la supervivencia siga incrementándose en los diferentes cánceres que existen.

Con los datos del diagnóstico del año pasado ha remarcado que “esta cifra nos recuerda la urgencia de seguir impulsando la investigación como el único camino para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

Cabe señalar que la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga han destinado más de 585.000 euros a investigación el año pasado, cifra que aumenta hasta los 2 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios.

Por su parte, Melissa García, profesora titular del departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, e investigadora que recibió en 2021 una ayuda de la Asociación Española Contra el Cáncer, destacó que hacen falta más recursos para seguir investigando.

“La investigación en cáncer no es una opción, es una necesidad. Hoy sabemos que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si queremos superar el 70% de supervivencia en 2030, debemos poner todos los recursos y esfuerzos en una investigación innovadora, sostenible y centrada en el paciente”, ha añadido.