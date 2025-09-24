Más de 20.000 personas atendidas en Vithas Málaga este verano: faringitis y otitis, las patologías más comunes

Las Urgencias del Hospital Vithas Málaga no han dejado de trabajar durante todo el verano. Una vez finalizado el período estival, el centro hospitalario ha llegado a la conclusión de que han vuelto a afianzar esta área como una de las principales puertas de entrada de pacientes privados en nuestra ciudad, tanto nacionales como extranjeros.

En cuanto a las patologías, el mayor número de atenciones han tenido que ver con infecciones de tracto urinario, seguidas por episodios de faringitis, dolor abdominal, resfriado común, gastroenteritis, otitis, infecciones respiratorias y traumatismos.

La recurrencia de estas patologías, lejos de ser una estadística más, refleja la constante necesidad de una atención de urgencias accesible y de alta calidad, según Vithas. “Nuestra experiencia con estas patologías comunes nos permite afinar continuamente nuestros protocolos y la formación de nuestro personal”, añade la directora médica de Vithas Málaga, Estela Díaz.

“Esto es crucial para mantener la eficiencia y la seguridad del paciente, especialmente cuando atendemos a una población tan variada, desde residentes hasta turistas internacionales que confían en nosotros para su bienestar durante su estancia en Málaga”, sostiene.

En cuanto a los pacientes, han registrado un incremento en la presencia de pacientes extranjeros con respecto al mismo periodo de 2024 que ha sido especialmente significativo: un 46,92%.

Con respecto a las nacionalidades, el primer puesto lo ocupan los pacientes holandeses, seguidos de los procedentes de las islas británicas y, en tercer lugar, los estadounidenses. El crecimiento en el número de pacientes nacionales ha sido más moderado, pero mayor que el del año pasado.

En este sentido, Díaz afirma que “este incremento de pacientes supone un reto diario para nuestros profesionales médicos y sanitarios que, no lo olvidemos, realizan un trabajo esencial para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pacientes, tanto los que residen aquí como los que nos visitan”.